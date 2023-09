La croissance de l’Inde est bonne pour le monde

Le Premier Ministre M. Narendra Modi

Quelle était votre vision du G20 en Inde lorsque la Présidence vous a été confiée ?

"Si l'on considère notre devise pour le G20, elle se résume à "Vasudhaiva Kutumbakam – Un monde, une famille, un avenir". Cette expression traduit parfaitement notre perspective en tant que Présidence du G20. Pour nous, la planète tout entière est semblable à une famille. Dans une famille, le destin de chaque membre est étroitement lié à celui de tous les autres membres. Ainsi, lorsque nous collaborons ensemble, nous avançons ensemble et ne laissons personne en arrière."

"De plus, il est largement reconnu que, au cours des neuf dernières années, nous avons adopté l'approche de "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas" dans notre pays. Cette approche nous a permis d'obtenir d'importants résultats en unissant la nation pour promouvoir le progrès et faire bénéficier tout le monde des fruits de la croissance, y compris les citoyens les plus éloignés. Aujourd'hui, ce modèle de succès est salué à l'échelle internationale."

C’est aussi notre ligne directrice dans nos relations internationales.

Sabka Saath – rassembler le monde pour faire face aux défis collectifs qui nous touchent tous.

Sabka Vikas – promouvoir la croissance humaine dans chaque pays et dans chaque région.

Sabka Vishwas – gagner la confiance de tous les intervenants en reconnaissant leurs aspirations et la représentation de leurs voix.

Sabka Prayas – utiliser la force et les compétences uniques de chaque pays pour renforcer le bien de la planète.

Vous serez l'hôte de dirigeants internationaux en période de guerre et d'incertitude géopolitique majeure. L'ordre international n'a pas connu une telle instabilité depuis la Seconde Guerre mondiale. Face à cette situation, comment réagissent les présidents et les premiers ministres que vous accueillez en réponse à votre appel en faveur de Vasudhaiva Kutumbakam et d'une approche centrée sur l'humanité pour résoudre les problèmes mondiaux ?

Pour répondre à cette question, il est essentiel pour moi de mentionner brièvement le contexte dans lequel l'Inde est devenue la Présidente du G20. Comme vous l'avez souligné, une pandémie, suivie de conflits, a suscité de nombreuses interrogations à l'échelle mondiale concernant les modèles de développement en place. Cette situation a également plongé le monde dans une ère marquée par l'incertitude et l'instabilité.

Au cours des dernières années, le monde a suivi de près la croissance de l’Inde dans de nombreux secteurs. Nos réformes économiques, les réformes bancaires, le renforcement des capacités dans le secteur social, le travail sur l’inclusion financière et numérique, la poursuite de la saturation des besoins de base tels que l’assainissement, l’électricité et le logement, et des investissements sans précédent dans les infrastructures ont été salués par les organisations internationales et les experts du domaine. Les investisseurs internationaux ont également montré leur confiance en l’Inde avec des montants records d’IDE au fil des années.

Quand la pandémie a frappé, il y avait une curiosité sur la façon dont l’Inde allait s’en sortir. Nous avons combattu la pandémie avec une approche claire et coordonnée. Nous avons pris soin des besoins des pauvres et des personnes vulnérables. Notre infrastructure publique numérique nous a aidé à les atteindre directement grâce à l’aide sociale. La plus grande campagne de vaccination au monde a fourni 2 Milliards de roupies de doses gratuites. Nous avons également expédié des vaccins et des médicaments dans plus de 150 pays. Il a été reconnu que notre vision du progrès centrée sur l’humain avait fonctionné avant, pendant et après la pandémie. En même temps, notre économie a longtemps été un point positif à l’échelle internationale et a continué de l’être même lorsque le monde faisait face à l’impact multidimensionnel d’un conflit.

En parallèle, au cours des 9 dernières années, le monde a également constaté que l’Inde était prête à rassembler divers pays par le biais de diverses initiatives telles que l’Alliance solaire internationale et la Coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes, entre autres. Par conséquent, les paroles, le travail et la vision de l’Inde ont été largement reconnus comme étant à la fois inclusifs et efficaces, à l’échelle nationale et internationale. À une époque où la confiance mondiale dans les capacités de notre pays était sans précédent, nous sommes devenus Président du G20.

Lorsque nous avons présenté notre programme pour le G20, il a été accueilli par tout le monde, parce que tout le monde savait que nous apporterions notre approche proactive et positive pour aider à trouver des solutions aux problèmes internationaux. En tant que président du G20, nous lançons également une alliance sur les biocarburants qui aidera les pays à répondre à leurs besoins énergétiques tout en favorisant une économie circulaire et respectueuse de la planète.

Lorsque les dirigeants internationaux me rencontrent, ils sont remplis d’un sentiment d’optimisme à propos de l’Inde en raison des efforts de 1,4 Milliards de roupies dans divers secteurs. Ils sont également convaincus que l’Inde a beaucoup à offrir et doit jouer un rôle plus important pour façonner l’avenir mondial. Cela s’est également traduit par leur soutien à notre travail dans le cadre de la plateforme du G20.

Vous avez qualifié la présidence de l'Inde au G20 de présidence populaire. Au lieu de se limiter à une ou deux villes, les événements du G20 ont été organisés partout dans le pays. Qu’est-ce qui vous a fait décider de cette nouvelle idée de démocratiser le G20 ?

Beaucoup de gens sont au courant de ma vie après que je suis devenu ministre en chef du Gujarat. Mais pendant de nombreuses décennies avant cela, j’avais joué des rôles organisationnels, à la fois dans des configurations politiques et non politiques. En conséquence, j’ai eu la chance de visiter et de séjourner dans presque tous les départements de notre pays. Pour une personne naturellement curieuse comme moi, apprendre sur les différentes régions, les gens, les cultures et les cuisines uniques, et leurs défis, entre autres aspects, a été une expérience éducative formidable. Même lorsque je me suis émerveillé de la diversité de notre vaste pays, il y avait une chose commune que j’ai observée partout dans le pays. Les gens de toutes les régions et de tous les secteurs de la société avaient l’esprit "capable de faire", et ils ont relevé les défis avec une grande ingéniosité et une grande compétence. Ils avaient une grande confiance en eux-mêmes et même dans l’adversité. Tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’une plateforme qui les renforce.

"D'ici la fin de notre mandat à la présidence du G20, il y aura eu plus de 220 réunions organisées dans 60 villes réparties dans les 28 États et les 8 territoires de l'Union. Plus de 100 000 participants provenant d'environ 125 nationalités auront visité l'Inde. De plus, plus de 15 millions de personnes au sein de notre pays auront pris part à ces programmes ou auront été exposées à différentes facettes de ceux-ci."

Historiquement, au sein des cercles de pouvoir, il existait une certaine réticence à envisager des lieux autres que Delhi, en particulier le Vigyan Bhavan, pour l'organisation de réunions nationales et internationales. Cette réticence pouvait être attribuée à des raisons de commodité ou à un manque de confiance envers d'autres endroits et acteurs.

De plus, nous avons vu que même les visites de dirigeants étrangers se limiteraient principalement à la capitale nationale ou à quelques autres endroits. Ayant été témoin des capacités des gens et de la merveilleuse diversité de notre pays, j’ai développé une perspective différente. Notre gouvernement a donc travaillé à changer l’approche depuis le premier jour.

J’ai été l’hôte de plusieurs engagements avec des dirigeants internationaux partout dans le pays.

Permettez-moi de vous présenter quelques exemples concrets. À cette époque, la chancelière allemande Angela Merkel était à Bengaluru. Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais Shinzo Abe ont visité Varanasi. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a été accueilli à Goa et à Mumbai. Le Premier ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a effectué une visite à Shantiniketan. Le président français de l'époque, François Hollande, a quant à lui effectué un déplacement à Chandigarh.

De nombreuses rencontres internationales ont également eu lieu à différents endroits à l’extérieur de Delhi. Le Sommet international de l’entrepreneuriat s’est tenu à Hyderabad. L’Inde a accueilli le Sommet des BRICS à Goa et le Forum pour le Sommet de la Corporation des îles Inde-Pacifique à Jaipur. Je peux continuer à citer des exemples, mais la tendance que vous pouvez observer ici est qu’il s’agit d’un grand changement par rapport à l’approche dominante.

Un autre point à noter ici, c’est que bon nombre des exemples que j’ai cités sont ceux d’États qui avaient à l’époque des gouvernements autres que ceux de l’Assemblée Nationale. Cela témoigne également de notre ferme croyance dans le fédéralisme coopératif et le bipartisme en matière d’intérêt national.

C’est le même esprit que vous pouvez voir dans notre présidence du G20 aussi.

D’ici la fin de notre présidence du G20, il y aura eu plus de 220 réunions dans 60 villes des 28 États et des 8 territoires de l’Union. Plus de 100 000 participants d’environ 125 nationalités auront visité l’Inde. Plus de 15 Millions de personnes dans notre pays ont participé à ces programmes ou ont été exposées à divers aspects de ceux-ci. La tenue de réunions de cette envergure et l’accueil de délégués étrangers est une affaire qui exige un grand renforcement des capacités en termes d’infrastructure, de logistique, de compétences en communication, d’hospitalité et d’activités culturelles, entre autres. Notre démocratisation de la Présidence du G20 est notre investissement dans le renforcement des capacités des populations, en particulier des jeunes, de diverses villes du pays. De plus, il s’agit d’un autre exemple de notre devise, Jan Bhagidari – nous croyons que la participation des gens est le facteur le plus important du succès de toute initiative.

Le G20 a été instauré en 1999 en réaction à la crise financière asiatique. Alors que plusieurs institutions internationales établies après la Seconde Guerre mondiale semblent de moins en moins appropriées, estimez-vous que le G20 a réussi à accomplir sa mission ?

Je pense qu’il ne serait pas juste de ma part, l’Inde étant Présidente du G20 en ce moment, de faire une évaluation du parcours du G20 au fil des années.

Mais je pense que c’est une bonne question qui a besoin d’un exercice plus large pour arriver à la réponse. Bientôt, le G20 aura près de 25 ans d'existence. Une telle étape est une bonne occasion d’évaluer les objectifs fixés par le G20 et dans quelle mesure il a pu les atteindre. Une telle introspection est une nécessité pour chaque institution. Il aurait été merveilleux que l’ONU entreprenne un tel exercice après 75 ans d'existence.

Pour en revenir au G20, ce serait également une bonne idée de demander l’avis des pays en dehors du G20, en particulier des pays du Sud, lorsque le Groupe atteindra le cap des 25 ans d'existence. Ces données seraient très utiles pour tracer la voie à suivre pour les 25 prochaines années.

Je tiens à mentionner qu’il y a de nombreux pays, d'institutions universitaires, d'institutions financières et d'organisations de la société civile qui interagissent en permanence avec le G20, fournissent des idées et des contributions et transmettent également des attentes. Les attentes ne sont établies que lorsqu’il y a un bilan et qu’il y a confiance que quelque chose sera accomplie.

L’Inde a également participé activement à ce forum avant même de devenir Président du G20. Du terrorisme à l’argent sale, de la résilience de la chaîne d’approvisionnement à la croissance consciente du climat, nous avons apporté une contribution importante à l’évolution des discussions et des actions au fil des années. Il y a également eu des développements appréciables dans la coopération mondiale sur ces questions après qu’elles aient été soulevées au G20. Bien sûr, il y a toujours place à l’amélioration, comme une plus grande implication des pays du Sud et un rôle plus important pour l’Afrique, entre autres. Ce sont les domaines sur lesquels l’Inde travaille pendant sa présidence du G20.

D'un côté, il y a beaucoup de discussions sur la fragmentation de l'ordre mondial, avec des blocs dirigés par les États-Unis et la Chine. Cependant, de l'autre côté, l'Inde a plaidé en faveur d'un monde multipolaire et d'une Asie multipolaire. Comment pensez-vous que l'Inde parvienne à harmoniser des intérêts concurrents, voire divergents, parmi les pays du G20 ?

Nous vivons dans un monde hautement interconnecté et interdépendant. L’impact de la technologie dépasse largement les frontières.

En même temps, c’est aussi une réalité que chaque pays a ses propres intérêts. Il est donc important de s’efforcer continuellement de parvenir à un consensus sur des objectifs communs et c’est dans différents forums et plateformes de dialogue qu’il faut agir.

Le nouvel ordre mondial est caractérisé par sa multipolarité. Chaque nation trouve des accords avec d'autres sur certaines questions tout en divergeant sur d'autres. Conscient de cette réalité, chaque pays trace sa propre trajectoire en fonction de ses intérêts nationaux. L'Inde suit également cette approche. Nous entretenons des relations étroites avec de nombreux pays, même si certains sont en désaccord sur certains sujets. Cependant, un dénominateur commun est que ces nations maintiennent des liens solides avec l'Inde.

Aujourd’hui, la pression sur les ressources naturelles et les infrastructures augmente. À ce moment-là, il est essentiel que le monde s’oppose fermement à la culture de "La force fait la loi". Il faut reconnaître que la prospérité partagée par une utilisation optimale des ressources est la seule voie à suivre.

Dans un tel contexte, l’Inde dispose d’une ressource qui est peut-être plus importante que tout autre type de ressource : Il s'agit d'un Capital Humain qualifié et talentueux. Notre démographie, en particulier le fait que nous avons la plus grande population de jeunes au monde, nous rend extrêmement pertinents pour l’avenir de la planète. Elle donne également aux nations du monde une solide raison de s’associer à nous dans la poursuite du progrès. En maintenant des relations saines avec les pays du monde entier, je dois également saluer le rôle de la diaspora indienne. En tant que lien entre l’Inde et différents pays, ils jouent un rôle influent et important dans le rayonnement de la politique étrangère de l’Inde.

L'Inde a activement soutenu l'idée d'un multilatéralisme réformé en tant qu'élément clé de la priorité du G20 visant à établir un ordre international juste et équitable. Pourriez-vous élaborer davantage sur notre perspective en matière de multilatéralisme réformé ?

Les institutions qui ne peuvent pas réformer avec le temps ne peuvent pas anticiper l’avenir ou s’y préparer. Sans cette capacité, ils ne peuvent pas créer un impact réel et se retrouvent comme des clubs de discussion sans importance.

En plus, lorsqu’il est constaté que ces institutions ne peuvent pas agir contre ceux qui violent l’ordre mondial fondé sur des règles ou pire, se faire détourner par de telles entités, elles risquent de perdre leur crédibilité. Il faut un multilatéralisme crédible alimenté par des institutions qui embrassent la réforme et traitent les différentes parties prenantes avec cohérence, égalité et dignité.

Jusqu'à présent, nous avons abordé le sujet des institutions, mais en outre, un multilatéralisme réformé devrait également se concentrer sur transcender le cadre institutionnel pour exploiter le potentiel des individus, des sociétés, des cultures et des civilisations. Cela ne peut être réalisé qu'en démocratisant les relations internationales et en ne considérant pas les relations gouvernementales comme le seul moyen de communication. Encourager les échanges entre les peuples par le biais de moyens tels que le commerce et le tourisme, les sports et la science, la culture et le commerce, ainsi que la mobilité des talents et de la technologie, entre autres, favorisera une compréhension authentique entre les nations, leurs aspirations et leurs perspectives diverses.

La nature interconnectée de notre monde aujourd’hui peut devenir une force pour la paix et le progrès si nous nous concentrons sur une politique centrée sur les personnes.

Un aspect remarquable de votre diplomatie est que l'Inde entretient des amitiés avec presque tous les pays du monde, une réalité assez rare. Des États-Unis à la Russie, en passant par l'Asie de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est, vous avez renforcé les relations à tous les niveaux. Est-ce que vous considérez que l'Inde est aujourd'hui la voix crédible des nations du Sud au sein du G20 ?

De nombreux facteurs expliquent le renforcement des relations de l’Inde avec divers pays à travers les régions.

Après plusieurs décennies d’instabilité, en 2014, le peuple indien a voté pour un gouvernement stable qui avait un programme clair pour le développement.

Grâce à ces réformes, l'Inde a réussi à renforcer non seulement son économie, son système éducatif, sa santé et le bien-être de ses citoyens, mais elle est également devenue un acteur clé des solutions mondiales dans de multiples domaines. Que ce soit dans l'espace, la science, la technologie, le commerce, l'économie ou l'écologie, les actions de l'Inde ont été applaudies à l'échelle internationale.

Chaque fois qu'un pays interagissait avec nous, ils étaient conscients qu'ils s'engageaient avec une Inde ambitieuse, désireuse de collaborer à leur avancement tout en préservant ses propres intérêts. Il s'agissait d'une Inde qui avait beaucoup à apporter à chaque relation, et de manière naturelle, notre influence mondiale s'est étendue à travers différentes régions, même des pays qui pouvaient être considérés comme des adversaires sont devenus plus amicaux envers nous.

De plus, en ce qui concerne les pays du Sud, ce sont des pays avec lesquels nous sympathisons. Comme nous faisons également partie du monde en développement, nous comprenons leurs aspirations. À chaque forum, y compris le G20, l’Inde a soulevé les préoccupations des pays du Sud.

Dès que nous sommes devenus Président du G20, nous avons tenu le Sommet Voice of Global South, qui a clairement indiqué que nous étions une voix pour l’inclusion de ceux qui se sentaient exclus du discours mondial et des priorités institutionnelles.

Nous avons accordé de l’importance à nos liens avec l’Afrique au fil des années. Même au G20, nous avons donné un élan à l’idée d’inclure l’Union africaine.

Nous sommes une nation qui considère le monde comme une seule famille. C’est ce que dit notre devise du G20. Dans toute famille, la voix de chaque membre compte et c’est notre idée pour le monde aussi.

En cette année marquée par un phénomène El Niño et où les impacts du changement climatique se manifestent plus que jamais à travers des inondations et des incendies, il est incontestable que même si les pays développés évoquent abondamment le changement climatique, ils ne tiennent pas leur engagement principal de financer à hauteur de 100 milliards de dollars d'ici 2020. Parallèlement, l'on observe une disponibilité inépuisable de ressources financières pour les conflits armés. En tant que leader qui comprend les aspirations des nations du Sud, quel message souhaitez-vous adresser aux nations riches membres du G20 concernant cette problématique ?

Je pense qu’il faut comprendre que la voie à suivre est liée aux changements de portée, de stratégie et de sensibilité. Tout d’abord, permettez-moi de vous dire comment un changement de portée est nécessaire. Le monde, qu’il s’agisse de pays développés ou de pays en développement, doit accepter que le changement climatique est non seulement une réalité, mais une réalité partagée. L’impact du changement climatique n’est pas régional ou local mais global.

Oui, il y aura des variations régionales dans la façon dont les choses se dérouleront.

Oui, les pays du Sud seront touchés de façon disproportionnée.

Cependant, dans un monde profondément interconnecté, tout ce qui touche une population aussi importante de la planète aura inévitablement des répercussions sur le reste du monde. Par conséquent, la solution doit nécessairement revêtir une dimension mondiale.

Le deuxième facteur de changement est la stratégie. Un accent disproportionné sur les restrictions, les critiques et le blâme ne peut nous aider à relever tous les défis, surtout lorsque nous cherchons à le faire ensemble. Il est donc nécessaire de se concentrer sur les actions positives nécessaires, telles que la transition énergétique, l’agriculture durable et la transformation des modes de vie, entre autres, et de les pousser davantage.

Le troisième facteur de changement est la sensibilité. Il faut comprendre que les pauvres et la planète ont besoin de notre aide. Différents pays du monde, en particulier les pays du Sud, sont touchés par l’impact de la crise climatique, bien qu’ils aient fait très peu pour créer le problème. Mais ils sont prêts à faire tout ce qu’il faut pour aider la planète, à condition que le monde soit prêt à faire tout ce qu’il faut pour les aider également à prendre soin de leurs pauvres. Ainsi, une approche sensible et empathique axée sur la mobilisation des ressources et le transfert de technologie peut faire des merveilles.

Vous avez été un ardent défenseur de l’énergie propre et renouvelable. Malgré la résistance de certains pays riches en énergie au déploiement accéléré des énergies renouvelables et à la réduction progressive des combustibles fossiles, l’Inde a fait preuve d’un engagement ferme sur cette question. Que devraient faire les membres du G20, collectivement et individuellement, pour montrer qu’ils sont effectivement dévoués au déploiement de l’énergie propre ?

J’avais mentionné plus tôt une approche constructive plutôt que purement restrictive dans la réponse à la crise climatique. Au cours des 9 dernières années, l’Inde en est un exemple.

Commençons par discuter des accomplissements que nous avons atteints dans notre pays. Lors de la réunion de Paris, nous nous sommes engagés à ce que 40 % de notre approvisionnement énergétique provienne de sources non fossiles d'ici 2030. En 2021, nous avons déjà atteint cet objectif, neuf ans avant notre engagement initial. Ce succès n'a pas été réalisé en réduisant notre consommation d'énergie, mais en augmentant notre utilisation d'énergies renouvelables. La capacité installée en énergie solaire a été multipliée par 20, et nous nous classons parmi les quatre premiers pays au monde en matière d'énergie éolienne.

Le gouvernement s'engage activement à offrir des incitations à l'industrie des véhicules électriques. En réponse, cette industrie a fait preuve d'une plus grande innovation, et les citoyens manifestent une ouverture croissante à l'égard de cette alternative. De même, une transformation des comportements visant à réduire l'utilisation de plastiques à usage unique a émergé en tant que mouvement populaire. L'adoption de pratiques d'assainissement et de propreté sécuritaires est désormais devenue la norme sociale. Le gouvernement s'efforce également de populariser l'agriculture naturelle, et nos agriculteurs sont de plus en plus enclins à l'adopter.

Cultiver et consommer des millets, notre Shree Anna est maintenant un sujet important dans notre discours national et s’annonce comme le prochain mouvement de masse. Il se passe donc beaucoup de choses en Inde qui ont eu un impact énorme. Naturellement, nous avons également été le fer de lance des efforts mondiaux visant à rassembler les pays pour prendre soin de notre planète.

L’Alliance solaire internationale a tendu la main au monde avec le Mantra de "Un monde, un soleil, un réseau". Cela a résonné dans le monde entier et plus de 100 pays en sont membres. Cela nous aidera à reproduire notre réussite solaire dans de nombreux pays riches en soleil.

L’Inde a également dirigé l’initiative Mission LiFE qui se concentre sur le mode de vie pour l’environnement. Si vous respectez notre philosophie culturelle et nos principes de vie traditionnels, ils sont basés sur la modération et la conscience de l’environnement. Avec Mission LiFE, ces principes se mondialisent.

De plus, il y a une autre façon de voir le sujet, que j’ai expliquée dans de multiples forums. Tout comme les personnes soucieuses de leur santé prennent toutes les décisions de leur vie en fonction de l’impact qu’elles auront sur leur santé à long terme, il y a un besoin d’individus conscients de la planète.

Chaque décision que nous prenons dans notre vie, lorsque nous considérons le bien-être de la planète, aura des retombées positives pour les générations futures. C'est pourquoi j'ai souligné l'importance de passer d'une consommation irresponsable et destructrice à une utilisation consciente et réfléchie. Si vous avez suivi le fil de ma réponse, vous aurez remarqué qu'elle est entièrement centrée sur la notion de responsabilité et de prise d'initiative. Que ce soit au niveau national ou collectif, en ce qui concerne la crise climatique, il s'agit de reconnaître nos responsabilités et de prendre des mesures concrètes qui auront un impact significatif.

Bien qu’il y ait une interconnexion croissante dans le monde, nous constatons également une tendance vers une plus grande autonomie nationale dans la sécurisation des chaînes d’approvisionnement ainsi que leur diversification. Pensez-vous que la géopolitique est maintenant un facteur déterminant dans la prise de décision pour les entreprises mondiales, et que fait l’Inde sous l’égide du G20 pour faciliter le commerce international ?

La géopolitique et les facteurs connexes peuvent avoir une incidence importante sur la prise de décisions en matière de commerce international. Les cas d’unilatéralisme et d’isolationnisme provoqués par de tels facteurs peuvent contribuer aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et avoir un impact sur les moyens de subsistance, en particulier dans les secteurs critiques.

C’est pourquoi, aujourd’hui, l’investissement dans la création de chaînes de valeur mondiales fiables gagne en importance.

En même temps, les facteurs géopolitiques à eux seuls ne peuvent pas aider. Les pays doivent offrir des politiques stables qui encouragent le commerce, l’industrie et l’innovation. Pendant sa présidence du G20, l’Inde joue un rôle important dans le renforcement du système commercial multilatéral et la promotion du commerce international fondé sur des règles.

Nous avons été en mesure de lancer des discussions à l’échelle internationale sur l’élimination des goulets d’étranglement qui entravent l’intégration des MPME dans le commerce international, l’élaboration de cadres qui pourraient rendre les chaînes de valeur mondiales résilientes face aux chocs futurs et la nécessité d’établir un consensus sur les réformes de l’OMC.

Les décisions unilatérales et les politiques mercantilistes de certains pays riches et puissants faussent le commerce international. Nous constatons de plus en plus d’accords commerciaux bilatéraux ainsi que le déclin de la pertinence de l’Organisation Mondiale du Commerce. Cela touche les pays en développement plus que quiconque. Quelle est la voie à suivre pour le G20 si nous devons avoir des politiques commerciales équitables qui favorisent le développement dans les pays les plus pauvres ?

Dans le cadre de sa présidence, l’Inde a soutenu des programmes qui favorisent un régime stable, transparent et équitable qui profite à tous. Le rôle essentiel du système commercial multilatéral, dont l’OMC est au cœur, a été reconnu, tout en s’engageant à œuvrer en faveur des réformes nécessaires, y compris le renforcement des règles de l’OMC, rétablir le mécanisme de règlement des différends et conclure de nouveaux accords mutuellement bénéfiques à l’OMC.

L’Inde défend également les intérêts des pays en développement, y compris ceux des pays qui ne sont pas représentés au G20, comme les pays de l’Union africaine.

De plus, peut-être pour la première fois dans l’histoire du G20, la troïka est avec les pays en développement — l’Indonésie, l’Inde et le Brésil. Cette troïka peut amplifier la voix des pays en développement, à un moment crucial où les tensions sont accrues en raison de la géopolitique internationale.

Les politiques de commerce équitable sont certainement un élément clé du G20, car elles profitent directement au monde entier à long terme.

La vulnérabilité de la dette a augmenté dans plusieurs pays à faible et à moyen revenu. Selon vous, qu’est-ce que les pays prêteurs du G20 doivent faire de plus pour aider ces pays pauvres à surmonter leur endettement et à atteindre une croissance durable ?

La présidence indienne du G20 en 2023 a mis l’accent sur les défis internationaux posés par la crise de la dette dans les pays à faible et à moyen revenu.

Nous avons fait preuve d'une diligence remarquable dans la défense des intérêts des nations du Sud lors de cette crise. Nous sommes activement engagés dans le renforcement de la coordination multilatérale afin de faciliter une gestion coordonnée de la dette des pays fortement endettés.

Lors d’une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques Centrales du G20, il a été reconnu que des progrès satisfaisants ont été réalisés dans le traitement de la dette des pays couverts par le cadre commun et ceux en dehors du cadre commun.

De plus, dans le but d'accélérer les initiatives de restructuration de la dette, nous avons lancé plus tôt cette année la Table ronde internationale sur la dette souveraine (GSDR), une initiative conjointe du FMI, de la Banque mondiale et de la présidence. Cela renforcera la communication et favorisera une compréhension commune entre les principales parties prenantes, à la fois au sein et en dehors du Cadre commun, afin de faciliter un traitement efficace de la dette.

Cependant, il y a un mouvement plus large qui se produit au-delà de tous ces mécanismes institutionnels. En cette ère de l’information, les nouvelles sur la crise de la dette dans un pays circulent dans de nombreux autres pays. Les gens analysent la situation et la sensibilisation se répand. Cela aide les autres pays à prendre des mesures de précaution pour éviter une situation similaire dans leur propre pays, avec le soutien de la population.

Au sein de notre propre nation, j'ai également abordé à plusieurs reprises la nécessité de maintenir une vigilance face aux politiques financièrement irresponsables. Les répercussions à long terme de ces politiques ont un impact destructeur non seulement sur l'économie, mais aussi sur la société dans son ensemble, avec les plus vulnérables en subissant le plus lourd tribut. Heureusement, il est encourageant de constater que de plus en plus de personnes prennent conscience de cette problématique.

L'Inde a été à l'avant-garde en ce qui concerne la conception et la mise en place d'infrastructures publiques numériques à une échelle sans précédent. Que ce soit à travers des initiatives telles que l'UPI, Aadhaar ou l'ONDC, les applications développées sur cette infrastructure ont un impact significatif sur l'économie. Au niveau international, quel est votre point de vue sur l'impact de la contribution de l'Inde ?

Pendant longtemps, l'Inde était renommée à l'échelle mondiale pour son expertise technologique. Aujourd'hui, elle est reconnue non seulement pour son expertise technologique, mais aussi pour ses réalisations technologiques remarquables, notamment dans le domaine des infrastructures publiques numériques. Comme vous l'avez souligné, plusieurs initiatives et plateformes qui ont émergé au cours des neuf dernières années ont eu un impact économique significatif. Cependant, la révolution technologique en Inde a transcendé ses retombées économiques pour engendrer un profond impact social.

Le modèle centré sur l'humain que j'ai mentionné précédemment au cours de notre discussion se reflète clairement dans notre utilisation de la technologie. Pour nous, la technologie représente un moyen d'émanciper les individus, de toucher ceux qui sont encore hors de portée et de promouvoir la croissance et le bien-être jusque dans les endroits les plus reculés.

Aujourd’hui, grâce à Jan Dhan – Aadhaar – Mobile (JAM) Trinity, même les plus pauvres et les plus vulnérables se sentent habilités parce que personne ne peut leur enlever leurs droits. On se souviendra toujours de la façon dont la technologie nous a aidés à atteindre des dizaines de millions de personnes pendant la pandémie.

Aujourd'hui, lorsque des délégués étrangers visitent l'Inde, ils sont souvent surpris de voir des vendeurs de rue proposer aux clients de régler leurs achats via un code QR grâce à l'UPI. Il n'est donc pas étonnant que l'Inde représente près de la moitié des transactions numériques en temps réel dans le monde ! Même d'autres pays montrent un grand intérêt pour la collaboration avec l'UPI, au point que les Indiens ont désormais la possibilité de faire des paiements via l'UPI même en dehors de l'Inde !

Aujourd’hui, des milliers de petits entrepreneurs ont l’avantage d’avoir des règles du jeu équitables pour faire partie des marchés publics par le biais de l’e-Market du gouvernement.

Pendant la pandémie, c’était une plateforme technologique COWIN qui nous a aidés à prendre plus de 2 Milliards de doses de vaccin à la population, gratuitement. Nous avons également rendu la plateforme open-source pour le monde entier.

L’ONDC est une initiative futuriste qui va révolutionner le domaine de la technologie en créant des règles du jeu équitables sur les plateformes numériques pour un certain nombre de parties prenantes différentes.

Les drones qui permettent aux gens d’obtenir des droits de propriété grâce au programme SWAMITVA, notre montée en puissance à plus d’un siècle – Il existe un certain nombre d’autres réalisations de ce type dont nous pouvons discuter. Mais l’important, c’est l’impact que cela a sur le monde.

En Inde, les pays du Sud sont enthousiasmés par l’opportunité d’autonomiser les pauvres à un rythme beaucoup plus rapide, sans aucune fuite, grâce à la technologie. Cela donnera un élan à leur croissance.

Par exemple, au cours de notre présidence du G20, les ministres de l’Économie numérique ont adopté un cadre pour régir les infrastructures publiques numériques, jetant ainsi les bases de la One Future Alliance.

En outre, qu’il s’agisse de crypto-terrorisme ou de cyber-terrorisme, l’appel de l’Inde pour une coopération mondiale sur l’approche des questions liées à la technologie est considéré comme crédible. Parce que nous sommes un pays qui a une expérience approfondie dans l’innovation et l’adoption de la technologie dans le domaine public.

L'inflation représente une préoccupation majeure pour de nombreux pays, y compris l'Inde. Les mesures de politique monétaire et budgétaire assouplies mises en place pendant la pandémie de COVID-19 et en raison de la guerre en Ukraine ont transformé l'inflation en le défi économique mondial le plus pressant. Existe-t-il une marge d'amélioration pour une réponse plus efficace de la part des nations riches du G20, tant actuellement que dans le futur, afin que les économies des pays en développement ne soient pas davantage affectées par l'inflation importée ?

L'inflation représente un défi majeur auquel le monde est actuellement confronté. Tout d'abord, la pandémie, puis le conflit, ont modifié la dynamique de l'inflation à l'échelle mondiale. Par conséquent, à la fois les nations développées et les économies émergentes sont confrontées à des taux d'inflation élevés, ce qui en fait un problème mondial nécessitant une coopération étroite.

Durant notre période de présidence au G20, une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques Centrales du G20 a eu lieu. Lors de ce forum, il a été reconnu l'importance de s'assurer que les politiques adoptées par chaque pays pour lutter contre l'inflation ne génèrent pas de répercussions négatives dans d'autres pays. De plus, il a été convenu que pour atteindre cet objectif, une communication opportune et transparente des positions politiques par les Banques Centrales revêt une importance cruciale.

En ce qui concerne l'Inde, nous avons mis en place plusieurs mesures visant à maîtriser l'inflation. Malgré les défis et la situation économique mondiale, en 2022, l'inflation en Inde était inférieure de deux points de pourcentage à la moyenne mondiale. Cependant, nous ne nous contentons pas de cela et continuons à prendre des décisions bénéfiques pour la population afin d'améliorer la qualité de vie. Par exemple, lors de la récente fête de Raksha Bandhan, vous avez pu constater comment nous avons réduit les prix du GPL pour l'ensemble des consommateurs.

Actuellement, l'Inde occupe la cinquième place en tant que puissance économique mondiale, mais elle est en voie de devenir la troisième puissance économique mondiale d'ici 2027. Quelles sont les conséquences d'une Inde plus puissante et prospère pour le G20 et le reste du monde ?

L’Inde est devenue la cinquième plus grande économie et c’est effectivement quelque chose d’important, mais la façon dont notre pays l’a fait est tout aussi importante. C’est un exploit parce qu’il y a un gouvernement qui a la confiance de la population et, à son tour, le gouvernement aussi fait confiance aux capacités de la population.

C’est un privilège et un honneur pour nous que la population nous ait accordé une confiance sans précédent et qu’elle nous ait donné un mandat majoritaire non pas une, mais deux fois. Le premier mandat portait sur les promesses et le deuxième, encore plus vaste, sur le rendement et le plan d’avenir du pays. Grâce à cette stabilité politique, tous les autres secteurs pourraient voir de profondes réformes structurelles. L’économie, l’éducation, l’autonomisation sociale, l’aide sociale, les infrastructures – je peux continuer à mentionner tous les autres secteurs qui ont connu des réformes.

En conséquence, l'Inde a enregistré des records d'investissement direct étranger année après année, avec des records d'exportation dans les secteurs des services et des biens. La production indienne a connu un succès notable dans divers secteurs, notamment les start-ups et la fabrication mobile, tandis que le développement des infrastructures progresse à un rythme sans précédent. Tout cela se traduit par un grand nombre d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Les bénéfices de cette croissance touchent également les citoyens les plus vulnérables, grâce à un filet de sécurité sociale complet et au soutien gouvernemental à chaque étape de leur lutte contre la pauvreté. En seulement cinq ans, plus de 135 millions de personnes ont réussi à sortir de la pauvreté multidimensionnelle, créant ainsi une classe moyenne émergente ambitieuse qui est prête à stimuler davantage la croissance.

Il faut souligner que les femmes sont en train de devenir le moteur de notre croissance. De nombreuses initiatives de développement les voient arriver au premier plan, que ce soit l’inclusion financière, l’entrepreneuriat ou la propreté. De l’espace au sport, en passant par les start-ups et les groupes d’entraide, chaque secteur en pleine expansion voit les femmes prendre la tête. Avec le G20, maintenant, le message du développement dirigé par les femmes fait des vagues partout dans le monde – c’est le pouvoir des femmes indiennes. L’élan cumulé de l’autonomisation des pauvres, des jeunes, des femmes et des agriculteurs fera certainement de l’Inde l’une des trois premières économies du monde dans un avenir proche.

La croissance de l'Inde est bénéfique non seulement pour les Indiens, mais aussi pour le monde entier. Cette croissance est caractérisée par sa durabilité et son respect de l'environnement. Elle repose sur une approche centrée sur l'humain qui peut servir d'exemple à d'autres nations. La croissance de l'Inde soutient les intérêts des pays du Sud. De plus, elle contribue à renforcer la fiabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale. En fin de compte, la croissance de l'Inde représente un atout pour l'ensemble de la communauté internationale.

Monsieur le Premier ministre, vous avez 72 ans, mais votre niveau d’énergie fera honte aux jeunes. Qu’est-ce qui vous garde toujours ambitieux et actif ?

Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui utilisent pleinement leur énergie, leur temps et leurs ressources pour une mission. Je ne suis pas le seul à le faire.

Pendant de nombreuses décennies avant d’entrer en politique, je travaillais activement avec la société au niveau de la base, au sein du peuple. L’un des avantages de cette expérience est que je suis tombé sur de nombreuses personnes profondément inspirantes qui se sont entièrement consacrées à une cause. J’ai beaucoup appris de ces personnes.

Le deuxième aspect est la différence entre ambition et mission. Quand quelqu’un travaille grâce à son ambition, tous les hauts et les bas qu’il rencontre peuvent le déstabiliser. Parce que l’ambition vient de l’attachement à la position, au pouvoir, au confort, etc.

Lorsque quelqu'un se dévoue à une mission, il n'y a rien à gagner personnellement, ce qui signifie que les hauts et les bas ne peuvent pas l'affecter. Se consacrer à une mission constitue une source constante d'optimisme et d'énergie. De plus, ce sentiment de mission s'accompagne également d'un détachement vis-à-vis de préoccupations inutiles, ce qui permet de concentrer pleinement son énergie sur les choses essentielles.

Ma mission est de travailler pour le développement de mon pays et de mon peuple. Cela me donne beaucoup d’énergie, surtout parce qu’il y a un long chemin à parcourir pour nous.

Comme je l'ai mentionné précédemment, même avant d'accéder au poste de ministre en chef du Gujarat, j'avais parcouru et séjourné dans presque tous les États de l'Inde en tant qu'homme ordinaire. J'ai personnellement été témoin de milliers d'exemples de personnes vivant des vies difficiles. J'ai pu constater leur détermination et leur confiance en elles face à d'énormes défis. Notre pays possède une histoire illustre, et tous les ingrédients de la grandeur sont toujours présents au sein de notre peuple.

Je suis fermement persuadé que notre pays recèle un potentiel considérable, encore largement inexploité, et qu'il a bien plus à offrir au monde. Tout ce dont notre population a besoin, c'est d'une plateforme à partir de laquelle elle peut accomplir des prouesses. La création d'une telle plateforme solide représente ma mission, une source de motivation constante pour moi. En dehors de cela, lorsque l'on est dévoué à une mission, sur le plan personnel, la discipline et des habitudes quotidiennes sont essentielles pour maintenir un corps et un esprit sains, et je veille assurément à cela.

This translation to French has been done by Contentworkz