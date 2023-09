'Indiens Wachstum ist gut für Die Welt

Premierminister Narendra Modi

Was war Ihre Vision für G20 in Indien, wann die Präsidentschaft auf uns überging?

Wenn du dir unser Motto für den G20 ansiehst, lautet es 'Vasudhaiva Kutumbakam - Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft'. Dies fasst unsere Einstellung zur G20-Präsidentschaft treffend zusammen. Für uns ist der ganze Planet wie eine Familie. In jeder Familie ist die Zukunft jedes Mitglieds eng mit der jedes anderen Mitglieds verbunden. Wenn wir also zusammenarbeiten, kommen wir gemeinsam voran und lassen niemanden zurück.

Außerdem ist bekannt, dass wir in unserem Land in den letzten 9 Jahren den Ansatz von Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas verfolgt haben. Es hat sich als sehr fruchtbar erwiesen, das Land zusammenzubringen, um den Fortschritt zu verfolgen und die Früchte des Wachstums bis zur letzten Meile zu bringen. Heute wird der Erfolg dieses Modells auch international anerkannt.

Dies ist auch unser Leitprinzip in den globalen Beziehungen.

Sabka Vikas – menschenzentriertes Wachstum in jedem Land und jeder Region.

Sabka Vishwas – das Vertrauen aller Stakeholder gewinnen, indem wir ihre Wünsche anerkennen und ihre Stimmen vertreten.

Sabka Prayas – Nutzung der einzigartigen Stärken und Fähigkeiten eines jeden Landes zur Förderung des globalen Wohls.

You will be hosting world leaders during a time of war and great geopolitical uncertainty. The international order has not been as unstable as this since the Second World War. Amid such a situation, the theme of the G20 summit is Vasudhaiva Kutumbakam, or One World, One Family, One Future. How are the presidents and prime ministers you meet responding to your call for Vasudaiva Kutumbakam and a human-centred approach to solving international problems?

Sie werden die führenden Politiker der Welt in einer Zeit des Krieges und großer geopolitischer Unsicherheit empfangen. Die internationale Ordnung war seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so instabil wie jetzt. In einer solchen Situation lautet das Thema des G20-Gipfels Vasudhaiva Kutumbakam, oder Eine Welt, eine Familie, eine Zukunft. Wie reagieren die Präsidenten und Premierminister, mit denen Sie zusammentreffen, auf Ihre Forderung nach Vasudaiva Kutumbakam und einem menschenzentrierten Ansatz zur Lösung internationaler Probleme?

Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, dass ich ein wenig über den Hintergrund spreche, vor dem Indien Präsident der G20 wurde. Wie Sie sagten, warf eine Pandemie, gefolgt von Konfliktsituationen, der Welt viele Fragen zu bestehenden Entwicklungsmodellen auf. Es hat die Welt auch in eine Ära der Unsicherheit und Instabilität geführt.

In den letzten Jahren hat die Welt das Wachstum Indiens in vielen Sektoren aufmerksam verfolgt. Unsere Wirtschaftsreformen, die Bankenreformen, der Aufbau von Kapazitäten im sozialen Bereich, die Arbeit an der finanziellen und digitalen Inklusion, das Streben nach Sättigung bei Grundbedürfnissen wie sanitären Einrichtungen, Strom und Wohnraum sowie die beispiellosen Investitionen in die Infrastruktur wurden von internationalen Organisationen und Fachleuten begrüßt. Auch globale Investoren zeigten ihr Vertrauen in Indien, indem sie Jahr für Jahr Rekorde bei den ausländischen Direktinvestitionen erstellten.

Als die Pandemie ausbrach, war man neugierig, wie es Indien ergehen würde. Wir bekämpften die Pandemie mit einem klaren und koordinierten Ansatz. Wir haben uns um die Bedürfnisse der Armen und Schwachen gekümmert. Unsere digitale öffentliche Infrastruktur half uns, sie direkt mit sozialer Hilfe zu erreichen. Bei der größten Impfstoffaktion der Welt wurden 200 Millionen Dosen kostenlos abgegeben. Außerdem lieferten wir Impfstoffe und Medikamente in über 150 Länder. Es wurde erkannt, dass unsere auf den Menschen ausgerichtete Vision des Fortschritts vor der Pandemie, während der Pandemie und danach funktioniert hatte. Gleichzeitig war unsere Wirtschaft lange Zeit ein globaler Lichtblick und blieb dies auch, als die Welt mit den multidimensionalen Auswirkungen eines Konflikts konfrontiert war.

In der Zwischenzeit, in den letzten 9 Jahren hat die Welt auch gesehen, dass Indien bereit war, verschiedene Länder durch verschiedene Initiativen wie die Internationale Solarallianz und die Koalition für eine katastrophenresistente Infrastruktur zusammenzubringen. Daher wurden die Worte, die Arbeit und die Vision Indiens sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene weithin als inklusiv und effektiv anerkannt. Zu einem Zeitpunkt, als das weltweite Vertrauen in die Fähigkeiten unseres Landes ein noch nie dagewesenes Niveau erreichte, wurden wir zum G20-Präsidenten.

Als wir also unsere Agenda für den G20 vorstellten, wurde sie von allen Seiten begrüßt, denn jeder wusste, dass wir mit unserem proaktiven und positiven Ansatz dazu beitragen würden, Lösungen für globale Probleme zu finden. Als Präsident der G20 lancieren wir auch eine Allianz für Biokraftstoffe, die den Ländern helfen wird, ihren Energiebedarf zu decken und gleichzeitig eine umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Wann immer führende Politiker aus aller Welt mit mir zusammentreffen, sind sie von einem Gefühl des Optimismus über Indien erfüllt, das auf die Bemühungen von 140 Millionen Indern in verschiedenen Sektoren zurückzuführen ist. Sie sind auch davon überzeugt, dass Indien eine Menge zu bieten hat und eine größere Rolle bei der Gestaltung der globalen Zukunft spielen muss. Dies hat sich auch in ihrer Unterstützung für unsere Arbeit im Rahmen der G20-Plattform niedergeschlagen.

Sie haben den indischen G20-Vorsitz als "die Volkspräsidentschaft“ bezeichnet. Anstatt sich auf eine oder zwei Städte zu beschränken, wurden die G20-Veranstaltungen im ganzen Land abgehalten. Was hat Sie zu der neuartigen Idee bewogen, die G20 zu demokratisieren?

Viele Menschen kennen mein Leben, nachdem ich Chief Minister von Gujarat wurde. Aber davor habe ich viele Jahrzehnte lang organisatorische Aufgaben wahrgenommen, sowohl in unpolitischen als auch in politischen Einrichtungen. Dadurch hatte ich die Gelegenheit, fast jeden Bezirk unseres Landes zu besuchen und dort zu leben. Für einen von Natur aus wissbegierigen Menschen wie mich war es eine äußerst lehrreiche Erfahrung, die verschiedenen Regionen, die Menschen, die einzigartigen Kulturen und Küchen sowie deren Herausforderungen kennenzulernen. Auch wenn ich über die Vielfalt unserer riesigen Nation staunte, gab es eine Gemeinsamkeit, die ich im ganzen Land beobachtete. Die Menschen in jeder Region und in jedem Teil der Gesellschaft hatten einen “das kann ich“ Geist. Sie nahmen die Herausforderungen mit großem Einfallsreichtum und Geschick an. Sie hatten großes Selbstvertrauen, selbst inmitten von Widrigkeiten. Alles, was sie brauchten, war eine Plattform, die sie befähigte.

"Bis zum Ende unserer G20-Präsidentschaft wird es über 220 Treffen in 60 Städten in allen 28 Bundesstaaten und 8 Unionsterritorien gegeben haben. Mehr als 1 Lakh Teilnehmer aus etwa 125 Nationen werden Indien besucht haben. Mehr als 1,5 Millionen Menschen in unserem Land haben an diesen Programmen teilgenommen oder wurden mit verschiedenen Aspekten dieser Programme konfrontiert."

Historisch gesehen gab es in den Kreisen der Macht eine gewisse Zurückhaltung, über Delhi, insbesondere Vigyan Bhavan, hinauszudenken, wenn es um die Ausrichtung nationaler und internationaler Treffen ging. Das mag an der Bequemlichkeit oder dem mangelnden Vertrauen in die Menschen gelegen haben.

Außerdem haben wir gesehen, wie sich selbst die Besuche ausländischer Staatsoberhäupter hauptsächlich auf die nationale Hauptstadt oder ein paar andere Orte beschränkten. Nachdem ich die Fähigkeiten der Menschen und die wunderbare Vielfalt unseres Landes gesehen hatte, entwickelte ich eine andere Perspektive. Unsere Regierung hat also vom ersten Tag an daran gearbeitet, diesen Ansatz zu ändern.

Ich habe mehrere Treffen mit führenden Persönlichkeiten aus aller Welt im ganzen Land veranstaltet.

Lassen Sie mich ein paar Beispiele nennen. Die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel war in Bengaluru zu Gast. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der damalige japanische Premierminister Shinzo Abe besuchten Varanasi. Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa war in Goa und Mumbai zu Gast. Die Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina, besuchte Shantiniketan. Der damalige französische Präsident Francois Hollande besuchte Chandigarh.

Viele globale Treffen wurden auch an verschiedenen Orten außerhalb Delhis abgehalten. Der Globale Unternehmergipfel wurde in Hyderabad abgehalten. Indien war Gastgeber des BRICS-Gipfels in Goa und des Forums für Indien-Pazifik-Inseln Gesellschaftsgipfel in Jaipur. Ich könnte noch mehr Beispiele anführen, aber das Muster, das Sie hier beobachten können, ist, dass dies eine große Veränderung gegenüber dem vorherrschenden Ansatz ist.

Ein weiterer Punkt, den ich hier anmerken möchte, ist, dass viele der Beispiele, die ich zitiert habe, von Staaten stammen, die zu dieser Zeit keine NDA-Regierungen hatten. Dies ist auch ein Beweis für unseren festen Glauben an kooperativen Föderalismus und Zweiparteiensystem, wann immer es um nationale Interessen geht.

Das ist derselbe Geist, den Sie auch in unserer G20-Präsidentschaft sehen können.

Bis zum Ende unserer G20-Präsidentschaft wird es über 220 Treffen in 60 Städten in allen 28 Bundesstaaten und 8 Unionsterritorien gegeben haben. Mehr als 1 Lakh Teilnehmer aus etwa 125 Ländern werden Indien besucht haben. Mehr als 1,5 Millionen Menschen in unserem Land haben an diesen Programmen teilgenommen oder wurden mit verschiedenen Aspekten dieser Programme konfrontiert. Die Abhaltung von Treffen dieser Größenordnung und die Beherbergung ausländischer Delegierter ist ein Unterfangen, das unter anderem in Bezug auf Infrastruktur, Logistik, Kommunikationsfähigkeiten, Gastfreundschaft und kulturelle Aktivitäten einen großen Kapazitätsaufbau erfordert. Mit der Demokratisierung der G20-Präsidentschaft investieren wir in den Kapazitätsaufbau der Menschen, insbesondere der Jugend, in den verschiedenen Städten des Landes. Außerdem ist dies ein weiteres Beispiel für unser Motto Jan Bhagidari - wir glauben, dass die Beteiligung der Menschen der wichtigste Faktor für den Erfolg einer jeden Initiative ist.

"Wann immer führende Politiker aus aller Welt mich treffen, sind sie voller Optimismus, was Indien angeht... Sie sind auch davon überzeugt, dass Indien viel zu bieten hat und eine größere Rolle bei der Gestaltung der globalen Zukunft spielen muss. Das zeigt sich auch in ihrer Unterstützung für unsere Arbeit im Rahmen der G20-Plattform."

Die G20 wurde 1999 als Reaktion auf die Finanzkrise in Asien gegründet. Während eine Reihe von internationalen Institutionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, nicht mehr zweckdienlich zu sein scheinen, glauben Sie, dass die G20 ihren Auftrag erfüllen konnte?

Ich denke, es wäre nicht richtig von mir, jetzt, da Indien den Vorsitz der G20 innehat, eine Bewertung des Weges der G20 über die Jahre hinweg vorzunehmen.

Aber ich denke, es ist eine gute Frage, die eine größere Übung erfordert, um zu einer Antwort zu kommen. Bald nähert sich die G20 dem 25. Jahr ihrer Einrichtung. Ein solcher Meilenstein ist eine gute Gelegenheit zu bewerten, welche Ziele die G20 sich gesetzt hat und inwieweit sie in der Lage war, diese zu erreichen. Eine solche Selbstbeobachtung ist eine Notwendigkeit für jede Institution. Es wäre schön gewesen, wenn die UNO eine solche Überprüfung vorgenommen hätte, wann sie 75 Jahre alt geworden ist.

Um auf die G20 zurückzukommen, wäre es auch eine gute Idee, die Ansichten von Nationen außerhalb der G20, insbesondere aus dem globalen Süden, einzuholen, wann sie den Meilenstein von 25 Jahren erreicht. Solche Beiträge wären sehr wertvoll, um den künftigen Kurs für die nächsten 25 Jahre festzulegen.

Ich möchte erwähnen, dass es viele Länder, akademische Einrichtungen, Finanzinstitute und Organisationen der Zivilgesellschaft gibt, die kontinuierlich mit der G20 zusammenarbeiten, Ideen und Beiträge liefern und auch Erwartungen vermitteln. Erwartungen werden nur dann geweckt, wenn es eine Erfolgsbilanz gibt und das Vertrauen besteht, dass etwas erreicht wird.

Auch Indien war in diesem Forum schon aktiv, bevor es G20-Präsident wurde. Vom Terrorismus bis zum Schwarzgeld, von der Widerstandsfähigkeit der Lieferketten bis zum klimabewussten Wachstum haben wir im Laufe der Jahre wichtige Beiträge zu den sich entwickelnden Diskussionen und Maßnahmen geleistet. Es gab auch beachtliche Entwicklungen in der globalen Zusammenarbeit zu diesen Themen, nachdem sie auf der G20 angesprochen wurden. Natürlich gibt es immer Raum für Verbesserungen, wie z.B. eine stärkere Einbeziehung des globalen Südens und eine größere Rolle für Afrika, um nur einige zu nennen. Dies sind die Bereiche, an denen Indien während seiner G20-Präsidentschaft arbeitet.

Auf der einen Seite wird viel über die Zweiteilung der globalen Ordnung gesprochen, mit Blöcken, die von den Vereinigten Staaten und China angeführt werden. Auf der anderen Seite hat sich Indien für eine multipolare Welt und ein multipolares Asien eingesetzt. Wie bringt Indien Ihrer Meinung nach die konkurrierenden und sogar divergierenden Interessen der G20-Nationen unter einen Hut?

Wir leben in einer stark vernetzten und voneinander abhängigen Welt. Die Auswirkungen der Technologie gehen über Grenzen und Rahmen hinaus.

Gleichzeitig ist es aber auch eine Realität, dass jedes Land seine eigenen Interessen hat. Daher ist es wichtig, sich ständig darum zu bemühen, einen Konsens über gemeinsame Ziele zu erstellen. Verschiedene Foren und Plattformen für den Dialog sind der richtige Ort dafür.

Die neue Weltordnung ist multipolar. Jedes Land ist sich mit einem anderen Land in einigen Fragen einig und in anderen uneins. Nachdem man diese Realität akzeptiert hat, wird auf der Grundlage der eigenen nationalen Interessen ein Weg nach vorne erarbeitet. Auch Indien macht das Gleiche. Wir haben enge Beziehungen zu vielen verschiedenen Ländern, von denen sich einige in bestimmten Fragen auf unterschiedlichen Seiten befinden. Aber ein gemeinsamer Faktor ist jedoch, dass beide Länder enge Verhältnisse zu Indien haben.

Heute nimmt der Druck auf die natürlichen Ressourcen und die Infrastruktur zu. In einer solchen Zeit ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Welt entschieden gegen die "Macht ist Recht"-Kultur stellt. Es muss erkannt werden, dass gemeinsamer Wohlstand durch optimale Nutzung der Ressourcen der einzige Weg in die Zukunft ist.

In einem solchen Kontext verfügt Indien über eine Ressource, die vielleicht wichtiger ist als jede andere Ressource - das Humankapital, das qualifiziert und talentiert ist. Unsere Demographie, insbesondere die Tatsache, dass wir die größte Jugendbevölkerung der Welt beherbergen, macht uns für die Zukunft des Planeten äußerst relevant. Das ist auch ein guter Grund für die Nationen der Welt, mit uns im Streben nach Fortschritt zusammenzuarbeiten. Bei der Aufrechterhaltung gesunder Beziehungen zu Ländern auf der ganzen Welt muss ich auch die Rolle der indischen Diaspora würdigen. Als Bindeglied zwischen Indien und verschiedenen Ländern spielt sie eine einflussreiche und wichtige Rolle in der Außenpolitik Indiens.

"Es gab eine gewisse Zurückhaltung, über Delhi hinaus zu denken, insbesondere über Vigyan Bhavan als Gastgeber für nationale und internationale Treffen... Wir haben auch gesehen, wie selbst die Besuche ausländischer Staatsoberhäupter hauptsächlich auf die nationale Hauptstadt oder ein paar andere Orte beschränkt waren. Nachdem ich die Fähigkeiten der Menschen und die wunderbare Vielfalt unseres Landes gesehen habe, habe ich eine andere Sichtweise entwickelt. Unsere Regierung hat also vom ersten Tag an daran gearbeitet, diesen Ansatz zu ändern."

Indien hat sich nachdrücklich für einen reformierten Multilateralismus als Priorität für die G20 eingesetzt, damit wir eine gerechte und ausgewogene internationale Ordnung haben. Können Sie unsere Vision für einen reformierten Multilateralismus näher erläutern?

Institutionen, die sich nicht mit der Zeit reformieren können, können die Zukunft nicht vorhersehen und sich nicht auf sie vorbereiten. Ohne diese Fähigkeit können sie keinen wirklichen Einfluss erstellen und enden als irrelevante Debattierklubs.

Wenn sich außerdem herausstellt, dass diese Institutionen nicht gegen diejenigen vorgehen können, die die globale, auf Regeln basierende Ordnung verletzen, oder schlimmer noch, von solchen Organisationen vereinnahmt werden, laufen sie Gefahr, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Wir brauchen einen glaubwürdigen Multilateralismus, der von Institutionen getragen wird, die sich für Reformen einsetzen und die verschiedenen Interessengruppen mit Konsequenz, Gleichheit und Würde behandeln.

Bis jetzt haben wir über Institutionen gesprochen. Aber darüber hinaus muss sich ein reformierter Multilateralismus auch darauf konzentrieren, über die institutionelle Sphäre hinauszugehen und die Macht von Individuen, Gesellschaften, Kulturen und Zivilisationen zu erschließen. Dies ist nur möglich, wenn wir die internationalen Beziehungen demokratisieren und die Beziehungen von Regierung zu Regierung nicht zum einzigen Medium der Kontakte machen. Die Intensivierung der zwischenmenschlichen Kontakte, u.a. durch Handel und Tourismus, Sport und Wissenschaft, Kultur und Handel sowie die Mobilität von Talenten und Technologie, wird ein echtes Verständnis zwischen den verschiedenen Nationen, ihren Bestrebungen und ihren Standpunkten schaffen.

Die vernetzte Natur unserer heutigen Welt kann zu einer Stärke für Frieden und Fortschritt werden, wenn wir uns auf eine Politik konzentrieren, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Ein bemerkenswertes Element Ihrer Diplomatie ist, dass Indien mit fast jedem Land der Welt befreundet ist, was eine Seltenheit ist. Von den USA bis Russland und von Westasien bis Südostasien haben Sie die Beziehungen auf breiter Front gefestigt. Glauben Sie, dass Indien heute die vertrauenswürdige Stimme des globalen Südens in der G20 ist?

Es gibt viele Faktoren, die die Verhältnisse zwischen Indien und verschiedenen Ländern und Regionen stärken.

"Heute nimmt der Druck auf die natürlichen Ressourcen und die Infrastruktur zu. In einer solchen Zeit ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die Welt entschieden gegen die "Macht ist Recht"-Kultur stellt. Es muss erkannt werden, dass gemeinsamer Wohlstand durch optimale Nutzung der Ressourcen der einzige Weg in die Zukunft ist."

Nach vielen Jahrzehnten der Instabilität wählten die Menschen in Indien 2014 eine stabile Regierung, die eine klare Agenda für die Entwicklung hatte.

Diese Reformen haben Indien nicht nur in die Lage versetzt, seine Wirtschaft, sein Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen zu stärken, sondern haben dem Land auch die Möglichkeit gegeben, sich an globalen Lösungen in verschiedenen Bereichen zu beteiligen. Ob Weltraum oder Wissenschaft, Technologie oder Handel, Wirtschaft oder Ökologie, Indiens Handeln wurde weltweit gelobt.

Wann immer ein Land mit uns zu tun hatte, wusste es, dass es mit einem aufstrebenden Indien zu tun hatte, das eine Partnerschaft mit ihm anstrebte, um seinen Fortschritt zu fördern und sich gleichzeitig um seine eigenen Interessen zu kümmern. Dieses Indien hatte viel zu jeder Beziehung beizutragen und natürlich wuchs unser globaler Fußabdruck in allen Regionen und selbst Länder, die sich als Gegner betrachteten, wurden uns gegenüber freundlicher.

Und wann immer es um den globalen Süden geht, sind dies Länder, mit denen wir uns identifizieren können. Da auch wir Teil der Entwicklungsländer sind, verstehen wir ihre Bestrebungen. Auf jedem Forum, auch auf dem G20, hat Indien die Anliegen der Länder des Globalen Südens vorgebracht.

Sobald wir Präsident der G20 wurden, haben wir den "Stimme des globalen Südens"-Gipfel abgehalten, der deutlich machte, dass wir eine Stimme für die Einbeziehung derjenigen sind, die sich vom globalen Diskurs und den institutionellen Prioritäten ausgeschlossen fühlen.

Wir haben unseren Verhältnissen zu Afrika über die Jahre hinweg große Bedeutung beigemessen. Selbst auf dem G20-Gipfel haben wir der Idee der Einbeziehung der Afrikanischen Union Schwung verliehen.

Wir sind eine Nation, die die Welt als eine Familie betrachtet. Das sagt schon unser G20-Motto. In jeder Familie zählt die Stimme eines jeden Mitglieds, und das ist auch unsere Vorstellung von der Welt.

Dies ist ein El-Nino-Jahr und die Auswirkungen des Klimawandels sind in Form von Überschwemmungen und Bränden sichtbarer denn je. Obwohl die Industrieländer viel über den Klimawandel reden, halten sie ihre wichtigste Klimazusage, bis 2020 100 Milliarden Dollar an Finanzmitteln bereitzustellen, nicht ein. Im Gegensatz dazu gibt es einen unendlichen Vorrat an Geld für Kriege. Was ist Ihre Botschaft an die reichen Nationen, die Teil der G20 sind, in dieser Angelegenheit, als eine Führungspersönlichkeit, die mit den Bestrebungen des globalen Südens im Einklang steht?

Ich denke, man muss verstehen, dass der Weg nach vorne mit Änderungen des Umfangs, der Strategie und der Sensibilität zusammenhängt. Lassen Sie mich zunächst erläutern, warum eine Änderung des Umfangs erforderlich ist. Die Welt, egal ob es sich um Industrie- oder Entwicklungsländer handelt, muss akzeptieren, dass der Klimawandel nicht nur eine Realität ist, sondern eine gemeinsame Realität. Die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht regional oder lokal, sondern global.

Ja, es wird regionale Unterschiede geben, wie sich das Ganze entwickelt.

Ja, der globale Süden wird unverhältnismäßig stark betroffen sein.

Aber in einer stark vernetzten Welt wird alles, was eine so große Bevölkerung des Planeten betrifft, sicherlich auch Auswirkungen auf den Rest der Welt haben. Daher muss die Lösung global angelegt sein.

Der zweite Faktor, bei dem ein Wandel erforderlich ist, betrifft die Strategie. Eine unverhältnismäßige Konzentration auf Beschränkungen, Kritik und Schuldzuweisungen kann uns nicht dabei helfen, irgendeine Herausforderung zu bewältigen, vor allem nicht, wenn wir sie gemeinsam angehen wollen. Wir müssen uns also auf die positiven Maßnahmen konzentrieren, die notwendig sind, wie z.B. die Energiewende, die nachhaltige Landwirtschaft und die Umstellung des Lebensstils, und ihnen einen größeren Schub geben.

Der dritte Faktor, bei dem eine Veränderung notwendig ist, ist die Sensibilität. Wir müssen verstehen, dass sowohl die Armen als auch der Planet unsere Hilfe brauchen. Verschiedene Länder der Welt, insbesondere der Globale Süden, bekommen die Auswirkungen der Klimakrise zu spüren, obwohl sie nur sehr wenig dazu beigetragen haben, das Problem überhaupt erst zu erstellen. Aber sie sind bereit, alles zu tun, was nötig ist, um dem Planeten zu helfen, vorausgesetzt, die Welt ist bereit, alles zu tun, was nötig ist, um auch ihnen zu helfen, sich um ihre armen Menschen zu kümmern. Ein sensibler und einfühlsamer Ansatz, der sich auf die Mobilisierung von Ressourcen und den Technologietransfer konzentriert, kann also Wunder bewirken.

Sie sind ein starker Befürworter sauberer und erneuerbarer Energien. Obwohl sich einige energiereiche Länder dem beschleunigten Einsatz erneuerbarer Energien und dem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen widersetzen, hat Indien in dieser Frage ein unerschütterliches Engagement gezeigt. Was sollten die G20-Mitglieder gemeinsam und individuell tun, um zu zeigen, dass sie sich tatsächlich für den Einsatz sauberer Energien einsetzen?

Ich hatte bereits erwähnt, dass wir bei der Reaktion auf die Klimakrise einen konstruktiven und keinen rein restriktiven Ansatz verfolgen. In den letzten 9 Jahren hat Indien dies vorbildlich getan.

"Wenn sich herausstellt, dass die Institutionen nicht gegen diejenigen vorgehen können, die die globale, auf Regeln basierende Ordnung verletzen, oder schlimmer noch, sich von solchen Entitäten vereinnahmen lassen, laufen sie Gefahr, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Wir brauchen einen glaubwürdigen Multilateralismus, der von Institutionen getragen wird, die Reformen in Angriff nehmen und die verschiedenen Interessengruppen einheitlich, gleichberechtigt und würdevoll behandeln."

"Lassen Sie uns zunächst über die Fortschritte sprechen, die wir im Inland gemacht haben. Auf dem Pariser Treffen hatten wir gesagt, dass wir sicherstellen würden, dass 40 Prozent unserer Energie bis 2030 aus nicht-fossilen Quellen stammen würden. Das haben wir bereits 2021 erreicht, 9 Jahre vor unserem Versprechen. Möglich wurde dies nicht durch die Senkung unseres Energieverbrauchs, sondern durch den Ausbau unserer erneuerbaren Energien. Die installierte Kapazität der Solarenergie ist um das 20-fache gestiegen. Bei der Windenergie gehören wir zu den 4 größten Nationen der Welt."

Die Regierung hat daran gearbeitet, Anreize für die Elektrofahrzeugindustrie zu schaffen. Die Industrie hat mit mehr Innovation reagiert und die Menschen reagieren darauf mit größerer Offenheit, die Alternative auszuprobieren. Die Verhaltensänderung, den Gebrauch von Einwegplastik zu vermeiden, wurde zu einer Volksbewegung. Sichere Sanitäranlagen und Sauberkeit sind jetzt die gesellschaftliche Norm. Die Regierung arbeitet daran, die natürliche Landwirtschaft populär zu machen, und auch unsere Landwirte bemühen sich, sie zunehmend zu übernehmen.

Der Anbau und Verzehr von Hirse, unserer ureigenen Shree Anna, ist jetzt ein wichtiges Thema in unserem nationalen Diskurs und entwickelt sich zur nächsten Massenbewegung. Es gibt also eine Menge, was in Indien passiert und einen großen Einfluss hat. Natürlich haben wir uns auch an die Spitze globaler Bemühungen gestellt, um Länder zusammenzubringen, die sich für unseren Planeten einsetzen.

Die International Solar Alliance hat sich mit dem Mantra “Eine Welt, eine Sonne, ein Netz“ an die Welt gewandt. Das hat weltweit Anklang gefunden und über 100 Länder sind Mitglied. Dies wird dazu beitragen, unsere Erfolgsgeschichte der Solarenergie in vielen sonnenreichen Ländern zu wiederholen.

Indien hat auch die Initiative Mission LiFE angeführt, die sich auf Lifestyle for Environment konzentriert. Wenn Sie unser kulturelles Ethos und unsere traditionellen Lebensprinzipien betrachten, dann basieren sie auf Mäßigung und Umweltbewusstsein. Diese Prinzipien werden nun mit der Mission LiFE globalisiert.

Außerdem gibt es noch eine andere Sichtweise, die ich in mehreren Foren erläutert habe. Genauso wie gesundheitsbewusste Menschen jede Entscheidung in ihrem Leben danach treffen, wie sie sich langfristig auf ihre Gesundheit auswirkt, gibt es einen Bedarf an planetenbewussten Menschen.

Jede Lebensstilentscheidung, die mit Blick auf das Wohlergehen des Planeten getroffen wird, kommt unseren zukünftigen Generierungen zugute. Deshalb habe ich gesagt, dass wir von einem gedankenlosen und zerstörerischen Konsum zu einer achtsamen und bewussten Nutzung übergehen müssen. Wenn Sie den Verlauf meiner Antwort verfolgt haben, geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen. Egal ob es sich um ein einzelnes Land oder um ein Kollektiv handelt, wenn es um die Klimakrise geht, ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu unternehmen, um etwas zu bewirken.

Während die Welt zunehmend vernetzt ist, beobachten wir auch einen Trend zu größerer nationaler Autonomie bei der Sicherung von Lieferketten und deren Diversifizierung. Glauben Sie, dass die Geopolitik heute ein entscheidender Faktor bei der Entscheidungsfindung globaler Unternehmen ist, und was tut Indien unter dem Dach der G20, um einen reibungslosen globalen Handel zu ermöglichen?

Geopolitik und damit zusammenhängende Faktoren können einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung im internationalen Handel haben. Unilateralismus und Isolationismus, die von solchen Faktoren angetrieben werden, können zu Unterbrechungen der Lieferkette beitragen und sich auf die Lebensgrundlagen auswirken, insbesondere in kritischen Sektoren.

Deshalb gewinnen heute Investitionen in die Erstellung zuverlässiger globaler Wertschöpfungsketten an Bedeutung.

Gleichzeitig können geopolitische Faktoren allein nicht helfen. Die Länder müssen eine stabile Politik anbieten, die Handel, Industrie und Innovation fördert. Während seiner G20-Präsidentschaft spielt Indien eine wichtige Rolle bei der Stärkung des multilateralen Handelssystems und der Förderung eines regelbasierten globalen Handels.

Es ist uns gelungen, globale Beratungen über die Beseitigung von Engpässen, die die Integration von KKMU in den internationalen Handel behindern, in Gang zu bringen, Rahmenwerke zu entwickeln, die globale Wertschöpfungsketten widerstandsfähiger gegen künftige Schocks machen könnten, und die Notwendigkeit zu erkennen, einen Konsens über WTO-Reformen zu erzielen.

Unilaterale Entscheidungen und die merkantilistische Bettelpolitik einiger reicher und mächtiger Länder verzerren den internationalen Handel. Wir beobachten immer mehr bilaterale Handelsabkommen und den Rückgang der Bedeutung der Welthandelsorganisation. Dies betrifft die Entwicklungsländer mehr als alle anderen. Welchen Weg können die G20 einschlagen, wenn wir eine gerechte Handelspolitik brauchen, die die Entwicklung der ärmsten Länder fördert?

Im Rahmen seiner Präsidentschaft hat Indien Agenden unterstützt, die ein stabiles, transparentes und faires Handelssystem fördern, von dem alle profitieren. Die wesentliche Rolle des multilateralen Handelssystems mit der WTO als Kernstück wurde anerkannt. Gleichzeitig hat sich Indien verpflichtet, auf notwendige Reformen hinzuarbeiten, einschließlich der Stärkung der WTO-Regeln, der Wiederherstellung des Streitbeilegungsmechanismus und des Abschlusses neuer, für beide Seiten vorteilhafter WTO-Abkommen.

Indien hat sich auch für die Interessen der Entwicklungsländer eingesetzt, einschließlich der Interessen von Nationen, die nicht in der G20 vertreten sind, wie z.B. die Länder der Afrikanischen Union.

Darüber hinaus ist es vielleicht das erste Mal in der Geschichte der G20, dass die Troika aus den Entwicklungsländern besteht – Indonesien, Indien und Brasilien. Diese Troika kann die Stimme der Entwicklungsländer verstärken, und das zu einem entscheidenden Zeitpunkt, wann die Spannungen aufgrund der globalen Geopolitik zunehmen.

Eine gerechte Handelspolitik ist sicherlich ein wichtiger Schwerpunkt der G20, da dies langfristig der ganzen Welt zugute kommt.

Die Anfälligkeit für Verschuldung hat in mehreren Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zugenommen. Was müssen die G20-Länder Ihrer Meinung nach tun, um diesen ärmeren Ländern bei der Überwindung ihrer Verschuldung und beim Erreichen eines nachhaltigen Wachstums zu helfen?

Die indische G20-Präsidentschaft im Jahr 2023 hat großen Wert auf die Bewältigung der globalen Herausforderungen gelegt, die durch die Schuldenkrise in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen entstehen.

Wir haben uns in dieser Krise unermüdlich für die Interessen des globalen Südens eingesetzt. Wir arbeiten daran, die multilaterale Koordinierung zu stärken, um eine koordinierte Schuldenbehandlung für schuldengeplagte Länder zu erleichtern.

Bei einem Treffen der G20-Finanzminister und Zentralbankpräsidenten wurde anerkannt, dass bei der Behandlung von Schulden sowohl von Ländern, die unter den Gemeinsamen Rahmen fallen, als auch von Ländern, die nicht unter den Gemeinsamen Rahmen fallen, gute Fortschritte erzielt worden sind.

Um die Umschuldungsbemühungen zu beschleunigen, wurde außerdem Anfang des Jahres der Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR), eine gemeinsame Initiative des IWF, der Weltbank und der Präsidentschaft, gestartet. Dies wird die Kommunikation stärken und ein gemeinsames Verständnis zwischen den wichtigsten Interessengruppen innerhalb und außerhalb des Gemeinsamen Rahmens fördern, um eine wirksame Schuldenbehandlung zu erleichtern.

Es gibt jedoch eine größere Bewegung, die sich jenseits all dieser institutionellen Mechanismen vollzieht. In diesem Informationszeitalter erreichen die Nachrichten über die Schuldenkrise in einem Land viele andere Länder. Die Menschen analysieren die Situation und das Bewusstsein verbreitet sich. Das ist hilfreich für andere Länder, um mit Unterstützung der Bevölkerung Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um eine ähnliche Situation in ihrem eigenen Land zu vermeiden.

Auch in unserem eigenen Land habe ich auf mehreren Plattformen über die Notwendigkeit gesprochen, vor einer finanziell unverantwortlichen Politik zu warnen. Die langfristigen Auswirkungen einer solchen Politik zerstören nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Gesellschaft. Die Armen zahlen einen hohen Preis. Aber auch hier ist es gut, dass die Menschen sich des Problems zunehmend bewusst werden.

Indien ist ein Pionier bei der Erstellung und dem Einsatz digitaler öffentlicher Infrastrukturen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Ob UPI, Aadhaar oder ONDC, die Anwendungen, die auf dieser Infrastruktur aufbauen, haben einen Multiplikatoreffekt auf die Wirtschaft. Wie sehen Sie die Bedeutung des indischen Beitrags im globalen Maßstab?

Lange Zeit war Indien weltweit für sein technisches Talent bekannt. Heute ist es sowohl für sein technisches Talent als auch für sein technisches Können bekannt, insbesondere im Bereich der digitalen öffentlichen Infrastruktur. Wie Sie bereits erwähnt haben, haben eine Reihe von Initiativen und Plattformen, die in den letzten 9 Jahren ins Leben gerufen wurden, einen Multiplikatoreffekt auf die Wirtschaft. Indiens Tech-Revolution hat jedoch nicht nur wirtschaftliche, sondern auch tiefgreifende soziale Auswirkungen.

Das auf den Menschen ausgerichtete Modell, über das ich vorhin gesprochen habe, zeigt sich deutlich in der Art und Weise, wie wir die Technologie nutzen. Für uns ist Technologie ein Mittel, um Menschen zu befähigen, die Unerreichten zu erreichen und Wachstum und Wohlstand auf die letzte Meile zu bringen.

Heute fühlen sich dank der Jan Dhan - Aadhaar - Mobile (JAM) Trinity selbst die Ärmsten und Schwächsten gestärkt, denn niemand kann ihnen ihre Rechte wegnehmen. Die Art und Weise, wie die Technologie uns geholfen hat, während der Pandemie Millionen von Menschen zu erreichen und zu unterstützen, wird uns immer in Erinnerung bleiben.

Wenn ausländische Delegierte heute Indien besuchen, sind sie erstaunt, Straßenverkäufer zu sehen, die ihre Kunden auffordern, über einen QR-Code mit UPI zu bezahlen. Kein Wunder, dass fast die Hälfte der digitalen Echtzeit-Transaktionen in der Welt auf Indien entfällt! Sogar andere Länder sind sehr daran interessiert, sich mit UPI zu verbinden, so dass Inder sogar außerhalb Indiens mit UPI bezahlen können!

Heute profitieren Lakhs von Kleinunternehmern von gleichen Wettbewerbsbedingungen, indem sie über den elektronischen Marktplatz der Regierung an der öffentlichen Auftragsvergabe teilnehmen können.

Während der Pandemie war es die Technologieplattform COWIN, die uns geholfen hat, über 200 Millionen Impfdosen kostenlos an die Menschen zu verteilen. Außerdem haben wir die Plattform als Open Source für die ganze Welt zur Verfügung gestellt.

Der ONDC ist eine zukunftsweisende Initiative, die die Technologiebranche revolutionieren wird, indem sie gleiche Wettbewerbsbedingungen auf digitalen Plattformen für eine Reihe verschiedener Akteure erstellt.

Drohnen, die den Menschen durch das SWAMITVA-Programm zu Eigentumsrechten verhelfen, unser Anstieg auf über ein Jahrhundert Einhörner - es gibt eine Reihe weiterer solcher Errungenschaften, über die wir sprechen können. Aber das Wichtigste ist die Wirkung, die dies auf die Welt hat.

Mit Blick auf Indien freuen sich die Länder des Globalen Südens über die Möglichkeit, den Armen dank der Technologie viel schneller und ohne Leckagen zu helfen. Dies wird ihrem Wachstum Schwung verleihen.

Da unsere Fähigkeiten im Bereich der Technologie anerkannt wurden, wird Indiens Vision für die Zukunft der globalen Technologie auf verschiedenen globalen Plattformen begrüßt..

Zum Beispiel, so wurde während unserer G20-Präsidentschaft von den Ministern für digitale Wirtschaft ein Rahmenwerk zur Regelung der digitalen öffentlichen Infrastruktur verabschiedet, das die Grundlage für die One Future Alliance bildet.

Ob es sich nun um Kryptowährungen oder Cyber-Terrorismus handelt, Indiens Forderung nach globaler Zusammenarbeit bei der Bewältigung technologiebezogener Probleme wird als glaubwürdig angesehen. Denn wir sind eine Nation, die über große Erfahrung mit Innovationen und der Übernahme von Technologien in den öffentlichen Bereich verfügt.

Die Inflation ist für die meisten Länder ein großes Problem, auch für Indien. Die lockere Geld- und Fiskalpolitik während des Covid und des Ukraine-Kriegs hat die Inflation zum drängendsten globalen Wirtschaftsproblem gemacht. Können die reichen G20-Staaten jetzt und in Zukunft besser reagieren, damit die Entwicklungsländer nicht die Hauptlast der Inflation tragen, die in ihre Volkswirtschaften importiert wird?

Die Inflation ist ein zentrales Problem, mit dem die Welt konfrontiert ist. Erst die Pandemie und dann der Konflikt haben die globale Inflationsdynamik verändert. Infolgedessen sind sowohl die fortgeschrittenen Länder als auch die Schwellenländer mit einer hohen Inflation konfrontiert. Dies ist ein globales Problem, das eine enge Zusammenarbeit erfordert.

Während unserer G20-Präsidentschaft fand ein Treffen der G20-Finanzminister und Zentralbankgouverneure statt. Dieses Forum hat erkannt, dass sichergestellt werden muss, dass die Maßnahmen, die jedes Land zur Bekämpfung der Inflation ergreift, nicht zu negativen Auswirkungen in anderen Ländern führen. Außerdem ist man sich einig, dass eine rechtzeitige und klare Kommunikation der politischen Positionen der Zentralbanken entscheidend ist.

Was Indien betrifft, so haben wir eine Reihe von Maßnahmen zur Kontrolle der Inflation ergriffen. Selbst angesichts der Widrigkeiten und der globalen Dynamik lag die indische Inflation im Jahr 2022 um zwei Prozentpunkte niedriger als die durchschnittliche Inflationsrate weltweit. Wir ruhen uns jedoch nicht darauf aus und treffen weiterhin Entscheidungen zugunsten der Menschen, um die Lebensqualität zu verbessern. Zum Beispiel haben Sie kürzlich am Raksha Bandhan gesehen, wie wir die Preise für Flüssiggas für alle Verbraucher gesenkt haben.

Indien ist derzeit die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Prognosen zufolge werden wir im Jahr 2027 die drittgrößte Volkswirtschaft sein. Welche Auswirkungen hat ein stärkeres und wohlhabenderes Indien auf die G20 und den Rest der Welt?

Indien wurde zur fünftgrößten Volkswirtschaft und das ist in der Tat etwas Wichtiges. Aber die Art und Weise, wie unser Land das geschafft hat, ist meiner Meinung nach ebenso wichtig. Es ist eine Leistung, die erreicht wurde, weil es eine Regierung gibt, die das Vertrauen der Menschen genießt, und die Regierung wiederum vertraut auf die Fähigkeiten der Menschen.

Es ist ein Privileg und eine Ehre für uns, dass die Menschen uns ein noch nie dagewesenes Vertrauen entgegengebracht haben. Sie haben uns nicht nur einmal, sondern zweimal ein Mehrheitsmandat gegeben. Beim ersten Mandat ging es um Versprechen. Beim zweiten, noch größeren Mandat ging es sowohl um Leistung als auch um den Zukunftsplan, den wir für das Land hatten. Dank dieser politischen Stabilität konnte jeder andere Sektor tiefgreifende Strukturreformen erfahren. Die Wirtschaft, die Bildung, die soziale Stärkung, die Wohlfahrt, die Infrastruktur - ich könnte noch viele weitere Sektoren aufzählen, in denen Reformen durchgeführt wurden.

Infolgedessen brechen ausländische Direktinvestitionen in Indien Jahr für Jahr Rekorde, Exportrekorde werden sowohl bei Dienstleistungen als auch bei Waren gebrochen, "in Indien hergestellt" ist in allen Sektoren mit großem Erfolg angelaufen, Startups und die mobile Fertigung haben Wunder bewirkt, die Infrastruktur wird in einem noch nie dagewesenen Tempo geschaffen und all dies führt zu einer riesigen Zahl von Arbeitsplätzen für unsere Jugend. Die Vorteile des Wachstums werden bis zur letzten Meile mitgenommen. Ein umfassendes Netz der sozialen Sicherheit schützt unsere Armen und die Regierung unterstützt sie bei jedem Schritt in ihrem Kampf gegen die Armut. Mit mehr als 13,5 Millionen Menschen, die sich in nur 5 Jahren aus der multidimensionalen Armut befreit haben, bildet sich eine aufstrebende Neo-Mittelschicht heraus, die das Wachstum noch weiter vorantreiben wird.

Es ist ausdrücklich anzumerken, dass Frauen die treibende Kraft auf unserem Wachstumspfad sind. Bei vielen Entwicklungsinitiativen stehen sie an vorderster Front, sei es bei der finanziellen Eingliederung, dem Unternehmertum oder der Sauberkeit. Von der Raumfahrt bis zum Sport, von Start-ups bis zu Selbsthilfegruppen - in jedem Sektor, der sich im Aufschwung befindet, übernehmen Frauen die Führung. Mit dem G20-Gipfel schlägt die Botschaft von der frauengeführten Entwicklung in der ganzen Welt Wellen - das ist die Macht der indischen Frauen. Die kumulative Dynamik, die sich aus der Stärkung der Armen, der Jugend, der Frauen und der Landwirte ergibt, wird Indien in naher Zukunft sicherlich zu einer der Top 3 Volkswirtschaften der Welt machen.

Indiens Wachstum ist nicht nur gut für die Inder, sondern auch für die Welt. Indiens Wachstum ist ein sauberes und grünes Wachstum. Indiens Wachstum wird mit einem auf den Menschen ausgerichteten Ansatz erreicht, der auch in anderen Ländern nachgeahmt werden kann. Indiens Wachstum hilft, die Interessen des globalen Südens zu fördern. Indiens Wachstum trägt dazu bei, der globalen Lieferkette ein Gefühl der Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit zu geben. Indiens Wachstum ist für das globale Wohl.

Herr Premierminister, Sie sind 72 Jahre alt, aber Ihr Energielevel lässt viel jüngere Menschen in den Schatten stellen. Was hält Sie hungrig und aktiv?

Es gibt viele Menschen auf der Welt, die ihre Energie, ihre Zeit und ihre Ressourcen voll und ganz für eine Mission einsetzen. Ich bin in dieser Hinsicht nicht allein oder außergewöhnlich.

Bevor ich in die Politik ging, habe ich viele Jahrzehnte lang aktiv mit der Gesellschaft an der Basis gearbeitet, mitten unter den Menschen. Einer der Vorteile dieser Erfahrung war, dass ich viele inspirierende Menschen kennenlernte, die sich voll und ganz einer Sache verschrieben haben. Ich habe von ihnen gelernt.

Ein zweiter Aspekt ist der Unterschied zwischen Ehrgeiz und Mission. Wann immer jemand aus Ehrgeiz arbeitet, können die Höhen und Tiefen, denen er begegnet, ihn verunsichern. Denn Ehrgeiz entsteht durch das Streben nach Position, Macht, Bequemlichkeit usw.

Aber wenn jemand für eine Mission arbeitet, dann gibt es für ihn persönlich nichts zu gewinnen und daher können ihm Höhen und Tiefen nichts anhaben. Die Hingabe an eine Mission ist eine ständige Quelle von unerschöpflichem Optimismus und Energie. Darüber hinaus geht das Gefühl einer Mission auch mit einem Gefühl der Loslösung von unnötigen Dingen einher, was dazu beiträgt, die Energie voll und ganz auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren.

Meine Mission ist es, für die Entwicklung meines Landes und meines Volkes zu arbeiten. Das gibt mir große Energie, vor allem weil wir noch einen langen Weg vor uns haben.

Ich hatte bereits erwähnt, dass ich, noch bevor ich Chief Minister von Gujarat wurde, fast jeden Bezirk in Indien besucht und mich dort aufgehalten habe wie ein gewöhnlicher Mensch. Ich habe aus erster Hand Tausende von Beispielen von Menschen gesehen, die ein hartes Leben führen. Ich habe ihren entschlossenen Geist und ihr starkes Selbstvertrauen im Angesicht großer Widrigkeiten gesehen. Wir haben eine große Geschichte und alle Zutaten für Größe sind noch immer in unserem Volk vorhanden.

Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Land über ein großes ungenutztes Potenzial verfügt und der Welt noch viel mehr zu bieten hat. Alles, was unsere Menschen brauchen, ist eine Plattform, von der aus sie Wunder bewirken können. Die Schaffung einer solchen starken Plattform ist meine Mission. Das motiviert mich immer wieder aufs Neue. Abgesehen davon braucht man natürlich, wenn man sich einer Mission verschrieben hat, auf persönlicher Ebene Disziplin und tägliche Gewohnheiten, um einen gesunden Körper und Geist zu erhalten, worauf ich natürlich achte.

This translation in German has been done by Contentworkz