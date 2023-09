El crecimiento de India es bueno para el mundo

Primer ministro Narendra Modi

¿Cuál era su visión del G20 en India cuando se nos adjudicó la presidencia?

Si ves nuestro lema para el G20, ‘Vasudhaiva Kutumbakam – una tierra, una familia, un Futuro’. Esté captura acertadamente nuestra perspectiva en lo referente a la presidencia del G20. Para nosotros, el planeta entero es como una sola familia. En toda familia, cada miembro tiene su futuro profundamente conectado a los demás integrantes. Así que cuando se trabaja junto, se progresa junto sin dejar a nadie atrás.

Además, como se sabe muy bien, en nuestro país hemos seguido los ideales Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, y Sabka Prayas durante los últimos 9 años. Y hemos cosechado grandes dividendos en unir al país para seguir hacia el progreso y distribuir los frutos del crecimiento hasta el último rincón. Hoy, tenemos reconocimiento internacional debido al éxito de este modelo.

Esté también es nuestro principio guía para las relaciones internacionales.

Sabka Saath – Unir al mundo para enfrentar cambios colectivos que nos afectan a todos.

Sabka Vikas – Llevar el crecimiento humano-céntrico a cada país y región.

Sabka Vishwas – Ganar la confianza de cada persona involucrada a través del reconocimiento de sus aspiraciones y la representación de sus voces.

Sabka Prayas – Utilizar la fuerza y los talentos únicos de cada país para extender el bienestar global.

Usted será el anfitrión de los mayores lideres mundiales en una época de guerra donde existe una gran incertidumbre geopolítica. El orden internacional no ha sido tan inestable desde la Segunda Guerra Mundial. En medio de tal situación, tenemos el lema de la cumbre del G20 Vasudhaiva Kutumbakam, o un Mundo, una familia, un futuro. ¿Cómo han respondido los presidentes y primeros ministros con los cuales se ha reunido a su llamado de Vasudhaiva Kutumbakam y a su enfoque humano-céntrico para resolver los conflictos internacionales?

Para responder esta pregunta es importante hablar un poco sobre el contexto por el cual India se transformó en presidente del G20. Como bien mencionaste, una pandemia seguida de tales conflictos, plantean muchas preguntas acerca de los modelos de desarrollo existentes. Esto, también empujó al mundo a una era de incertidumbre e inestabilidad.

En los últimos años, el mundo ha observado un profundo crecimiento en todos los sectores en la India. Nuestras reformas económicas y bancarias, el aumento de capacidad en el sector social, nuestro trabajo en la inclusión digital y financiera, la búsqueda de satisfacer nuestras necesidades básicas tales como las sanitarias, eléctricas y de vivienda, y la inversión sin precedentes que hemos hecho en infraestructura, han sido alabadas por diferentes organizaciones internacionales y expertos en estos campos. Además, los inversores globales han mostrado su confianza en la India al romper año tras año los récords establecidos en inversión extranjera directa.

Cuando la pandemia golpeó, hubo curiosidad sobre cómo le iría a la India. Nosotros la batallamos la con un enfoque claro y coordinado. Nos hicimos cargo de las necesidades de los más pobres y vulnerables. Nuestra infraestructura digital pública nos ayudó a alcanzarlos directamente con beneficios sociales durante toda la pandemia. Llevamos a cabo la jornada más grande de vacunación a nivel mundial al brindar 200 millones de dosis gratuitas. También, enviamos vacunas y medicamentos a más de 150 países. Se reconoce que nuestra visión humana-céntrica de progreso funcionó antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Al mismo tiempo, nuestra economía fue un foco internacional por mucho tiempo y ha seguido de esa manera a pesar del impacto multidimensional que ha enfrentado el mundo por los diversos conflictos.

Mientras tanto, durante los últimos 9 años el mundo ha sido testigo de cómo en la India tenemos la voluntad de unir varios países a través de diversas iniciativas tales como la Alianza Solar Internacional y la Coalición a favor de Infraestructuras Resistentes a los Desastres, entre otras. Por lo tanto, tenemos un reconocimiento generalizado como inclusivos y efectivos tanto a nivel nacional como internacional en las palabras, la visión y el trabajo en la India. Por lo tanto, en esta época donde tenemos una confianza global sin precedentes en las capacidades de nuestro país, logramos convertirnos en el presidente del G20.

Así que cuando expusimos nuestra agenda para el G20, fue bien recibida universalmente ya que todos saben que brindaremos un enfoque positivo y proactivo para ayudar a encontrar soluciones a los problemas globales. Como presidente del G20, también estaremos lanzando una alianza biocombustible que ayudará a los países a llenar sus necesidades energéticas mientras al mismo tiempo empoderamos una economía circular más amigable con el planeta.

Cuando me reúna con los lideres globales, ellos estarán llenos de un sentido optimismo sobre la India debido a los esfuerzos de 140 millones de indios a lo largo de diferentes sectores. También, estarán convencidos que la India tiene mucho que ofrecer y por lo tanto debe jugar un rol importante en moldear el futuro global. Esto se puede notar en su respaldo a nuestro trabajo a través de la plataforma que significa el G20.

Usted ha descrito la presidencia del G20 por parte de la India como la presidencia del pueblo En vez de limitar el evento a una o dos ciudades, se han realizado diferentes eventos del G20 a lo largo de todo el país. ¿Qué hizo que usted decidiera democratizar el G20, siendo esta una decisión inédita?

Muchas personas son conscientes de mi vida después de convertirme en el ministro jefe de Gujarat. Pero muchas décadas antes de eso. ya había jugado un papel organizacional tanto en su configuración política como apolítica. Como resultado, fui bendecido con la oportunidad de visitar y quedarme en casi cada distrito del país. Para una persona como yo, curiosa por naturaleza, aprender sobre las diferentes regiones, las personas, la cocina y cultura única y sus retos además de otras cosas, fue una experiencia tremendamente educativa. Y aunque quedé fascinado con la diversidad de esta vasta nación, hubo algo en común que pude observar a lo largo del país. Personas de cada región y de cada sección de la sociedad tenían un espíritu de ‘si se puede’. Ellos se enfrentaban a los retos con mucho ingenio y habilidad. Ellos creían en sí mismos a pesar de las dificultades que estaban pasando. Y todos necesitaban esta plataforma como un medio para empoderarlos.

“Para el final de nuestra presidencia del G20, habrá más de 220 reuniones en 60 ciudades a lo largo de 20 estados y 8 uniones territoriales. Más de un lak de participantes de 125 nacionalidades aproximadamente que hayan visitado India. Más de 1,5 millones de individuos en nuestro país habrán estado involucrados en estos programas o habrán estado expuestos a diversos aspectos de ellos”

Históricamente en los círculos de poder, hubo cierta renuencia a pensar más allá de Delhi, particularmente Vigyan Bhayan siempre era la sede de reuniones nacionales e internacionales. Esto pudo haber sido debido a la conveniencia o la falta de confianza en las personas.

Igualmente, también hemos visto que incluso en las visitas de lideres extranjeros, siempre se limitaba estrictamente a la capital nacional o a un par de lugares más. Habiendo sido testigo de las habilidades y capacidades de nuestra gente y la gran diversidad en nuestro país, pude desarrollar una perspectiva diferente. Así que nuestro gobierno ha trabajado en cambiar esta perspectiva desde el primer día.

Hemos llevado a cabo diversos compromisos con lideres globales a lo largo de todo el país.

Déjame citar unos pocos ejemplos, Al ex canciller de Alemania Angela Merkel se hospedó en Bangalore. El presidente francés Emmanuel Macron y el ex primer ministro japones Shinzo Abe visitaron Benarés. El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa se hospedo en Goa y Mumbai. El primer ministro bangladesí Sheikj Hasina visito Shantiniketan. El expresidente francés Francois Hollande visito Chandigarh.

Muchas reuniones globales se han llevado cabo en diferentes lugares fuera de Delhi. La Cumbre Internacional de Emprendedores se realizó en Hyderabad. India fue sede de la cumbre BRICS en Goa y la Cumbre del Foro para la Cooperación India-Islas del Pacífico en Jaipur. Y puedo seguir citando ejemplos, pero el patrón que se puede observar aquí es que ha habido un gran cambio con respecto al enfoque predominante.

Otro punto para resaltar aquí es que muchos de los ejemplos citados son de estados que no tenían en ese momento gobiernos del partido Alianza Democrática Nacional. Esto es un testamento de nuestra firme creencia en el federalismo cooperativo y el bipartidismo en lo referente al interés nacional.

Este mismo espíritu también se puede ver en nuestra presidencia del G20.

Para el final de nuestra presidencia del G20, habrá más de 220 reuniones en 60 ciudades a lo largo de 20 estados y 8 uniones territoriales. Más de un lak de participantes de 125 nacionalidades aproximadamente que hayan visitado India. Más de 15 millones de individuos en nuestro país habrán estado involucrados en estos programas o habrán estado expuestos a diversos aspectos de ellos. Llevar a cabo reuniones de tal escala y ser sede de delegados extranjeros es un esfuerzo que revela el gran aumento de capacidad en términos de infraestructura, logística, comunicación, hospitalidad y actividades culturales entre otras. Nuestra democratización de la presidencia del G20 es nuestra inversión en el aumento de capacidad de las personas, especialmente los jóvenes, de varias ciudades a lo largo del país. Asimismo, este es otro ejemplo de nuestro lema de Jan Bhagidari – Creemos que la participación de la gente es el factor más importante para el éxito de cualquier iniciativa.

El G20 se estableció en 1999 como respuesta a la crisis financiera asiática. Hemos visto como un gran número de instituciones internaciones que fueron establecidas después de la segunda guerra mundial parecen que ya no cumplen esa función por la cual fueron creados ¿Usted piensa que el G20 ha sido capaz de cumplir su propósito?

Creo que no sería justo de mi parte hacer una evaluación del viaje del G20 durante los años, ya que actualmente India es el presidente del G20.

Pero pienso que es una buena pregunta la cual necesita de un ejercicio más largo para llegar a una respuesta. Pronto, el G20 cumplirá 25 años de su creación. Tal hito es una buena oportunidad para evaluar cuales de los objetivos del G20 se han llevado a cabo y cuán lejos se ha sido capaz de llegar con respecto a ellos. Tal introspección es una necesidad de toda institución. Habría sido maravilloso si las Naciones Unidas hubieran realizado dicho ejercicio cuando cumplieron 75 años.

Pero regresando al G20, también sería una buena idea buscar la perspectiva de naciones externas al G20, especialmente aquellas que perteneces al Sur global, cuando alcance la meta de los 25 años. Ese input sería muy valioso para trazar el rumbo a tomar para los siguientes 25 años.

Me gustaría mencionar que hay muchos países, instituciones académicas, financieras y s organizaciones de sociedad civil que interactúan continuamente con el G20, brindan ideas e inputs, y también expresas sus expectativas. Estas expectativas se crean solo cuando hay un registro visible de que se han hecho cosas y hay confianza en que se lograrán muchas más.

Incluso antes de convertirse en presidente del G20 India también ha estado muy activo en este foro, desde terrorismo hasta dinero negro, desde resiliencia en la cadena de suministros hasta el crecimiento consciente sobre el clima, hemos hecho importantes contribuciones para llevar la discusión y la acción al siguiente nivel durante los años. También ha habido un desarrollo apreciable en cooperación internacional acerca de estos problemas después de ser expuestos en el G20. Por supuesto, siempre hay espacio para la mejora, tales como mayor implicación en el Sur Global, y un rol más grande para África. Estas son áreas en la cual India ha estado trabajando durante su presidencia del G20.

Por un lado, se ha hablado mucho sobre la bifurcación del orden global, con bloques liderados por Estados Unidos y China. Pero, por otro lado, India ha estado abogando por un mundo multipolar y una Asia multipolar. ¿Como cree Ud. que India está reconciliando, enfrentando e incluso divergiendo en intereses entre las naciones del G20?

Vivimos en un mundo extremadamente interconectado e interdependiente. El impacto de la tecnología trasciende los límites y fronteras.

Al mismo tiempo, es una realidad que cada país tiene sus propios intereses. Así que es importante un esfuerzo continuo para crear un consenso en metas comunes. Hay diferentes foros y plataformas para el dialogo.

El nuevo orden es multipolar. Cada país acuerda con otro país en algunos cuantos asuntos y difiere en otros. Habiendo aceptado esta realidad, una manera de proceder es trabajar en base a sus propios intereses nacionales. En India también estamos haciendo lo mismo. Hemos estrechado relaciones con diferentes países, algunos de los cuales están en un lado diferente al nuestro en ciertos asuntos. Pero un factor común es que ambos tienen lazos fuertes con la India.

Hoy, la presión acerca de los recursos naturales e infraestructura está en aumento. En estas circunstancias, es vital que el mundo se mantenga firme en contra de la cultura del ‘poder es la razón’. Debemos reconocer que la única manera de seguir adelante es compartir prosperidad a través de la óptima utilización de los recursos naturales.

En dicho contexto, La india tiene un recurso que es quizás más importante que cualquier otro – el capital humano el cual es hábil y talentoso. Nuestra demografía, especialmente el hecho de que somos el hogar de la población joven más grande en el mundo nos hace extremadamente relevante para el futuro del planeta. También les da a las naciones del mundo una fuerte razón para asociarse con nosotros en la búsqueda de progreso. Debemos también elogiar el rol de los migrantes indios que ayudan a mantener relaciones saludables con países a lo largo del globo. Ellos juegan un papel importante e influyente en el alance de la política en relaciones extranjeras de la India siendo un enlace entre India y los diferentes países.

India ha abogado fuertemente por un multilateralismo reformado como una prioridad en el G20 para que exista un orden internacional justo y equitativo. ¿Puedes elaborar más sobre nuestra visión para el multilateralismo reformado?

Las instituciones que no se pueden reformar con el tiempo no son capaces de anticipar el futuro o prepararse para tal. Sin esta habilidad, ellos no pueden crear un impacto real y terminan siendo tan irrelevantes como un club de debate.

Además, cuando se ve que dichas instituciones no pueden actuar en contra de aquellos que violan las normal globales – basados en su orden o peor, secuestrados por dichas entidades, se arriesgan a perder credibilidad. Hay una necesidad de un multilateralismo confiable impulsadas por instituciones que abracen la reforma y traten a todos los interesados con consistencia, igualdad y dignidad.

Hasta ahora, hemos hablado acerca de instituciones. Pero más allá de esto, un multilateralismo reformado también necesita enfocarse en ir por encima de las esferas institucionales para aprovechar el poder de los individuos, sociedades, culturas y civilizaciones. Esto solo se puede lograr democratizando las relaciones internacionales al no hacer de la relación gobierno-gobierno como el único medio de contacto. Al incrementar el contacto persona a persona a través de medios como el comercio y turismo, deporte y ciencia, cultura y comercio y movilidad de talento y tecnología, entre otros, se creará un verdadero entendimiento entre las diferentes naciones en sus aspiraciones y puntos de vista.

La naturaleza interconectada de nuestro mundo actual se puede convertir en una fortaleza en pro de la paz y el progreso si lo enfocamos en una política donde las personas sean el centro de todo.

Un elemento notable de su diplomacia ha sido que la India es amigo con casi cada país en el mundo, lo cual es una rareza. Desde Estados Unidos a Rusia y Asia Occidental hasta el Sudeste Asiático, Ud. ha fortalecido las relaciones a lo largo del mapa. ¿Ud. Cree que la India actualmente es la voz confiable del Sur Global en el G20?

Hay muchos factores detrás del fortalecimiento de las relaciones de la India con varios países a lo largo de diferentes regiones.

Después de muchas décadas de inestabilidad, en el 2014, la gente de la India voto por un gobierno estable con una agenda clara para el desarrollo.

Estas reformas empoderaron a la India para no solo fortalecer su economía, educación, salud y bienestar social, pero también le dio al país la habilidad de convertirse parte de las soluciones globales en varios campos. Sea espacio o ciencia, tecnología o comercio, economía o ecología, las acciones de la India han sido alabadas mundialmente.

Cuando cualquier país ha interactuado con nosotros, ellos sabían que estaban interactuando con una India aspiracional que estaba buscando asociarse con ellos en su progreso mientras se hacían cargo de sus propios intereses. Esta era una India que tenía mucho para contribuir en cada relación y naturalmente, nuestra huella global se incrementó a lo ancho de todas las regiones e incluso en países que en algún momento vimos como adversarios se convirtieron en aliados amistosos con nosotros.

Asimismo, en lo que se refiere al Sur Global, estos son países con los cuales empatizamos. Porque también somos parte del desarrollo del mundo, entendemos sus aspiraciones. En cada foro, incluyendo el G20, la India ha planteado las preocupaciones de los países del Sur Global.

Tan pronto nos convertimos en presidentes del G20, alzamos la voz en la Cumbre el Sur Global, en la cual dejamos claro que la India era la voz para la inclusión de todos aquellos que se sentían excluidos del discurso global y de las prioridades institucionales.

Le hemos dado mucha importancia a nuestros lazos con África durante los años. Incluso en el g20, le brindamos impulso a la idea de la inclusión de la Unión Africana.

Somos una nación que ve el mundo como una sola familia. Nuestro lema en el G20 habla por sí sola. En cualquier familia, la voz de cada integrante importa e igualmente esa es nuestra idea para el mundo.

Este es un año del Niño y los efectos del cambio climático son cada vez más visibles con inundaciones e incendios. Y aunque los países desarrollados, discuten mucho sobre el cambio climático, no han cumplido su promesa principal en cuanto a este tema de proveer 100 billones de dólares en financiación para el 2020. En contraste, vemos como hay un suministro interminable de dinero para guerras. Como líder que está en consonancia con la aspiración del Sur Global, ¿Cuál es su mensaje en relación a este asunto para las naciones ricas que son parte del G20?

Pienso que es una necesidad entender que la manera de proceder está relacionada a cambios a gran escala, estrategia y sensibilidad. Primero, permíteme decirte cuan necesario es un cambio a gran escala. El mundo, sean países desarrollados o en vía de desarrollo, necesita aceptar que el cambio climático no solo es una realidad, pero es una realidad compartida. El impacto del cambio climático no es algo regional o local sino global.

Si, habrá variaciones regionales en cómo se va desarrollando.

Si, el Sur Global se verá afectado desproporcionadamente.

Pero en un mundo profundamente interconectado, cualquier cosa que afecte a una población tan grande del planeta seguramente tendrá un impacto en el resto del mundo. Por lo tanto, la solución tendrá que ser global en todo su ámbito.

El segundo factor en el cual un cambio es necesario es en términos de estrategia. Un enfoque desproporcionado en restricciones, críticas y culpa no ayuda en lo absoluto a abordar cualquier reto, especialmente cuando buscamos hacer un cambio juntos. Así que, hay una necesidad de enfocarse en que acciones positivas son necesarias, tales como la transición energética, la agricultura sostenible y la transformación de nuestro estilo de vida, entre otras, y brindarles un gran empujón.

El tercer factor en el cual se necesita cambiar es en la sensibilidad. Hay una necesidad de entender que ambos, el pobre y el planeta, necesitan nuestra ayuda. Diferentes países del mundo, especialmente en el Sur Global, están recibiendo el impacto de la crisis climática, a pesar de haber hecho muy poco para crear el problema. Pero ellos están listos para hacer lo que sea necesario para ayudar al planeta, sin embargo ¿está el mundo listo para hacer lo que sea necesario para ayudarlos y encargarse de los pobres? Por lo tanto, una aproximación sensible y empática que se enfoque en la movilización de recursos y la transferencia de tecnología puede hacer maravillas en este punto.

Ud. ha sido un fuerte defensor de una energía limpia y renovable. Aunque hay resistencia de los países más ricos energéticamente a una implementación acelerada de energías renovables y el retiro progresivo de los combustibles fósiles, India ha mostrado un firme compromiso en este asunto. ¿Qué deben hacer los miembros del G20 colectivamente e individualmente para mostrar que de verdad están dedicados a la implementación de energías limpias?

Anteriormente mencioné que hay que tomar un enfoque constructivo en vez de algo puramente restrictivo como una respuesta al cambio climático. Durante los últimos 9 años, en la India hemos ejemplificado esa idea.

Déjame hablar primero de los progresos que hemos realizado domésticamente en la reunión de Paris. Dijimos que nos aseguraríamos para el 2030 de que el 40 porciento de nuestra energía proviniera de fuentes de combustibles no fósiles. Alcanzamos esto para el 2021, 9 años antes de nuestra promesa. Esto fue posible no porque redujimos nuestro consumo de energía sino porque incrementamos nuestro uso de energías renovables. La capacidad instalada de energía solar se incrementó 20 veces. Estamos entre las primeras 4 naciones en el mundo en términos de energía eólica.

El gobierno ha estado trabajando en proveer incentivos a la industria de autos eléctricos. La industria ha respondido con grandes innovaciones y las personas están respondiendo a esto con más apertura a usar esta alternativa. La transformación de la conducta para evitar el uso de solo plástico se transformó en un movimiento de la gente. El saneamiento seguro y la higiene son ahora una norma social. El gobierno está trabajando en popularizar la agricultura natural y los granjeros también están buscando adoptarla cada vez más.

El consumo y el cultivo de mijo, nuestro propio Shree Anna, es actualmente un tema importante en nuestro discurso nacional y está progresando a ser nuestro próximo movimiento en masa. Así que, estás sucediendo muchas cosas en la India que están teniendo un impacto masivo. Naturalmente, hemos encabezado los esfuerzos globales para unir a los países a esta causa de cuidar a nuestro planeta.

La Alianza Solar Internacional se ha extendido a el mundo bajo el mantra de ‘Un mundo, un sol, una red’ Esto ha resonado globalmente y más de 100 países son miembros. Esto ayudará a replicar nuestro éxito solar en muchos más países ricos de energía solar.

La India también ha liderado la misión LiFE, iniciativa que se ha enfocado en un estilo de vida ambiental. Si observas nuestra cultura ethos y los principios tradicionales de nuestro estilo de vida, estos están basados en la moderación y ser conscientes del ambiente. Estos principios se están volviendo global con la misión LiFE.

Además, hay otra forma de ver todo esto, el cual ya he explicado en múltiples formas. Así como las personas que se preocupan por su salud toman cada decisión en sus vidas basadas en como esta impactará su salud a largo plazo, hay una necesidad por crear individuos preocupados por el planeta.

Cada decisión en nuestro estilo de vida, si se hace pensando en el bienestar del planeta, beneficiará a las futuras generaciones. Por eso, siempre digo que debemos avanzar de un consumo sin sentido y destructivo a uno consciente y deliberado. Si has prestado atención a mis respuestas, todas van enfocadas en tomar responsabilidad y hacer que sucedan las cosas. Sea como un país o como colectivo, cuando hablamos de la crisis climática tenemos que tomar responsabilidad y hacer que las cosas sucedan si de verdad queremos marcar la diferencia.

A pesar de que hay una creciente interconectividad en el mundo, también se observa una tendencia hacia una mayor autonomía nacional tanto en asegurar cadenas de suministro como en su diversificación. ¿Ud. Piensa que actualmente la geopolítica es un factor determinante en la toma de decisiones para las corporaciones globales, y que está haciendo la India bajo la protección del G20 para facilitar un comercio global fluido?

La geopolítica y los factores relacionados pueden tener un impacto significativo en la toma de decisiones en el comercio internacional. Casos de unilateralismo y aislacionismo impulsados por tales factores pueden contribuir a una alteración en la cadena de suministros e impactar el sustento, especialmente en los sectores más críticos.

Por eso hoy, está ganando aún más importancia la inversión en crear una cadena de valor mundial confiable.

Al mismo tiempo, solamente los factores geopolíticos no pueden ayudar. Los países necesitan ofrecer una política estable que motive el comercio, la industria y la innovación. Durante la presidencia del G20, India está jugando un rol importante en fortalecer el sistema de comercio multilateral y promover reglas basadas en un comercio global.

Hemos sido capaces de crear una deliberación global en remover los atascos que impiden la integración de las PIMES en el comercio internacional, desarrollando un marco que pueda crear una cadena de valor mundial resistente hacia los problemas futuros y que abrace la necesidad de construir un consenso en las reformas en la Organización Mundial de Comercio.

Decisiones unilaterales y políticas mercantilistas mendiga-tu-vecino por algunos países ricos y poderosos están distorsionando el comercio internacional. Estamos viendo más y más acuerdos de comercio bilateral como también el declive de la relevancia de la Organización Internacional de Comercio. Esto afecta más que nadie a los países en vía de desarrollo. ¿Cuál es la manera de proceder por parte del G20 si debemos tener una política de comercio equitativa que promueva el desarrollo de los países más pobres?

Como parte de nuestra presidencia, la India ha estado respaldando agendas que promuevan un régimen de comercio estable, transparente y justo que beneficie a todos. El rol esencial del sistema de comercio multilateral con la Organización Mundial de Comercio ha sido reconocido en toda su extensión como también está comprometida a trabajar hacia las reformas necesarias, incluyendo el fortalecimiento de las reglas de la Organización Mundial de Comercio, restaurar los mecanismos de acuerdos de litigios y concluir con nuevos acuerdos de beneficio mutuo con la Organización Mundial de Comercio.

India también ha avanzado en los intereses del mundo en vía de desarrollo, incluyendo los intereses de las naciones no representadas en el G20, tales como los países de la Unión Africana.

Además, quizás por primera vez en la historia del G20, la troika está basada en el mundo en vía de desarrollo – Indonesia, India y Brasil. Esta troika puede ampliar la voz de los países en vía de desarrollo, en una época crucial donde hay una creciente tensión debido a los conflictos geopolíticos.

Las políticas de comercio equitativo ciertamente son un área importante de confianza en el G20, ya que esta beneficia directamente al mundo entero en el largo plazo.

La vulnerabilidad de la deuda se ha incrementado para muchos países de bajo y medio ingreso. ¿Qué más deben hacer los lideres del G20 para ayudar a estas naciones más pobres a superar esa peligrosa carga de deuda y alcanzar una sostenibilidad creciente?

La presidencia de india del G20 ha puesto mucho énfasis este 2023 en atender los retos globales planteados por la crisis de deuda en los países de bajo y medio ingreso.

Hemos defendido con esmero los intereses del Sur Global en esta crisis. Estamos trabajando en fortalecer la coordinación multilateral para facilitar un tratamiento coordinado en los países agobiados por la deuda.

En una reunión de los ministros de economía y los gobiernos del banco central del G20, se reconoció que se ha logrado un buen progreso en el tratamiento de la deuda de ambos tipos de

Sin embargo, hay un gran movimiento que está sucediendo más allá de todos estos mecanismos institucionales. En esta era de información donde las noticias de la crisis de deuda viajan de un país a otro rápidamente, las personas están analizando la situación y están creando consciencia. Esto es beneficioso para otros países que toman medidas precavidas para evitar una situación similar en sus propias naciones, con el apoyo de la gente.

En nuestro país también, he hablado en múltiples plataformas sobre la necesidad de estar alerta en contra de las políticas económicas irresponsables. Las implicaciones a largo plazo que dichas políticas pueden generar no solo pueden destruir la economía, pero también a la sociedad. Los pobres pagan un alto precio, sin embargo, de nuevo, lo bueno es que la gente está cada vez más consciente del problema

India ha sido un pionero en crear e implementar una infraestructura pública digital a una escala nunca antes vista. Sea con su Interfaz de Pago Unificada (UPI por sus siglas en inglés) o el Aadhaar, o el ONDC, las aplicaciones que estan siendo creadas en lo más alto de esta infraestructura están teniendo un efecto multiplicador en la economía. ¿Cómo ve usted la contribución de la India para marcar la diferencia en una escala global?

Por mucho tiempo, la India fue mundialmente conocido por su talento informático. Hoy, es también reconocido tanto por su talento como por su habilidad tecnológica, especialmente en la Infraestructura Pública Digital. Como mencionaste, un numero de iniciativas y plataformas que despegaron durante los últimos 9 años están teniendo un efecto multiplicador en la economía. Sin embargo, la revolución tecnológica de la India no solo ha tenido un impacto económico, pero también un alto impacto social.

El modelo humano-céntrico del cual estaba hablando al inicio en nuestra entrevista es claramente visible en la forma como hemos usado la tecnología. Para nosotros, la tecnología es un medio de empoderar a la gente, llegar a los sitios inalcanzables y llevar crecimiento y bienestar hasta el último rincón.

Hoy, gracias a la trinidad Jan Dhan – Aadhaar - Móvil (JAM), incluso los más pobres y vulnerables se sienten empoderados porque nadie puede arrebatarles sus derechos. Siempre será recordada la forma como con su asistencia, la tecnología nos ayudó a alcanzar millones de personas durante la pandemia.

Hoy, cuando los delegados extranjeros visitan la India, quedan fascinados de ver a los vendedores callejeros preguntando a los clientes si quieren pagar a través de código QR o con UPI. ¡Con razón, India conto con casi la mitad de las transacciones digitales que sucedieron en el mundo! Incluso otros países están entusiasmados por asociarse con nuestro UPI, tanto es así que ciudadanos indios están encontrándose con la posibilidad de pagar usando UPI afuera de las fronteras de India.

Hoy, Lakhs de pequeños emprendedores están cosechando los beneficios de tener igualdad de condiciones para convertirse en parte de la agencia pública a través del e-Marketplace del gobierno.

Durante la pandemia, funcionó una plataforma tecnológica COWIN el cual nos ayudó a encargarse de más de 200 millones de dosis de vacunas a la gente, totalmente gratis. También se hizo de esta plataforma una fuente abierta para que todo el mundo la pudiera usar.

EL ONDC es una iniciativa futurista que revolucionará el campo de la tecnología al crear igualdad de condiciones en las plataformas digitales para un gran número de personas interesadas

Drones está empoderando a las personas con derechos de propiedad a través del esquema SWAMITVA, que aumento en más de cien las empresas unicornio – hay un número de otros grandes logros que podemos discutir. Pero lo importante aquí es el impacto que se está teniendo a nivel mundial.

Al observar a la India, los países de Sur Global están emocionados por la oportunidad de empoderar a los pobres a un ritmo más rápido sin perdidas debido a la tecnología. Esto brindará un impulso a su crecimiento.

Además, habiendo sido reconocidos por nuestras habilidades en el campo tecnológico, la visión de la India para el futuro de la tecnología global está siendo recibida con los brazos abiertos en varias plataformas mundiales.

Por ejemplo, durante nuestra presidencia del G20, está siendo adoptado un acuerdo para regular la Infraestructura Pública por los ministros de economía digital, echando los cimientos de la One Future Alliance.

Asimismo, sea cripto o ciber terrorismo, la llamada de la India para la cooperación global en aproximarnos a los problemas relacionados a la tecnología se ve como un paso confiable. Porque somos una nación que tiene una profunda experiencia en la innovación y la adopción de nuevas tecnologías en campo público.

La inflación es un gran problema para muchos países incluyendo a la India. Políticas monetarias y fiscales indulgentes durante la pandemia del COVID y la guerra de Ucrania han hecho de la inflación el problema económico más apremiante. ¿Está dado el ámbito para una mejor respuesta hoy y en el futuro por parte de las naciones más ricas del G20, para que los países en vía de desarrollo no carguen el embate de la inflación que es importada a sus economías?

La inflación es un asunto clave que el mundo enfrenta. Primero, la pandemia y luego el conflicto en Ucrania han cambiado la dinámica de la inflación a nivel mundial. Como resultado, tanto los países desarrollados como las economías emergentes estan presentando una alta inflación. Este es un problema mundial que requiere de una cooperación cercana entre los países.

Durante nuestra presidencia del G20, hubo una reunión con los ministros de economía del G20 y los gobiernos del banco central. Este foro reconoció que hay una necesidad de asegurar que las políticas tomadas por cada gobierno para combatir la inflación no produzcan repercusiones negativas en otros países. Además, para esto hay una compresión total de que la comunicación clara y a tiempo de las políticas asumidas por el Banco Central son un punto crucial.

En lo que concierne a la India, hemos tomado un número de pasos para controlar la inflación. Incluso en la adversidad y las dinámicas globales, la inflación de India estuvo dos porcientos por debajo que el promedio mundial de tasa inflación en el 2022. Sin embargo, no estamos descansando y continuamos en nuestra tarea de tomar decisiones en pro de la gente para potenciar el estilo de vida. Por ejemplo, recientemente en Raksha Bandhan, se pudo ver como redujimos los precios del combustible para todos los consumidores.

Actualmente, India es la quinta economía mundial. Y para el 2027 estamos proyectados a transformarnos en la tercera economía mundial. ¿Cuáles son las implicaciones para el G20 y para el resto del mundo acerca de una India más prospera y fuerte?

La india se transformó en la 5ta economía más grande del mundo y ciertamente esto es algo muy importante. Pero la forma en que lo hicimos, creo es aún más importante. Es un hito que se logró porque hay un gobierno que tiene la confianza de la gente y como respuesta el gobierno también confía en las habilidades de la gente.

Para nosotros es un privilegio y un honor que la gente haya puesto una confianza sin precedente en nosotros. Ellos nos dieron un mandato mayoritario no solo una vez, pero dos. El primer mandato fue sobre las promesas. El segundo mandato, incluso aún más grande, fue acerca del desempeño y el plan futuro que teníamos para el país. Debido a esta estabilidad política, cada sector pudo ver reformas estructurales profundas. La economía, educación, empoderamiento social, bienestar, infraestructura – Y puedo seguir mencionando todos los sectores que presentaron reformas.

Como resultado, la inversión extranjera directa en la India está rompiendo récords año tras año, los récords de exportación estan superando sus registros tanto en bienes como en servicios, Make in India ha despegado exitosamente a lo largo de diversos sectores, los emprendimientos y la manufactura celular han hecho maravillas, la creación de infraestructura está sucediendo a un ritmo nunca antes visto y a todo esto le podemos añadir un inmenso número de oportunidades laborales para nuestra juventud. Los beneficios del crecimiento se estan llevando a cada rincón, una red seguridad social comprensiva protege a nuestra población más pobre mientras el gobierno los asiste en cada paso en su batalla contra la pobreza. Con más de 13.5 millones de nuestra gente saliendo de la pobreza multidimensional en solo 5 años, una nueva clase media aspiracional está tomando forma y esta sección de la sociedad está preparada para llevar el progreso aún más lejos.

Algo para notar muy específicamente es que las mujeres están emergiendo como una fuerza impulsora de nuestro viaje hacia el progreso. Muchas iniciativas de desarrollo llegan con ellas a la vanguardia, sean de inclusión financiera, proyectos empresariales, o de higiene. Desde el espacio hasta los deportes, los emprendimientos, grupos de auto ayuda financieros, cada sector que está en alza ve como es una mujer la que está liderando. Ahora con el G20, el mensaje de las mujeres liderando el desarrollo está creando una oleada a nivel mundial. Este es el poder de la mujer de la India. El impulso acumulativo creado por el empoderamiento de los pobres, la juventud, las mujeres y los granjeros ciertamente llevará a la India al top 3 de economías mundiales en el futuro.

El crecimiento de la India no es solo bueno para los indios, sino también para el mundo, El crecimiento de la India es limpio y verde, y se está alcanzando con un enfoque humano-céntrico que puede ser replicado en otros países. El crecimiento de la India ayuda a extender los intereses del Sur Global y ayuda a brindar un sentido de confianza y resiliencia a la cadena de suministro mundial. El crecimiento de la India es para el bienestar mundial.

Primer ministro, usted tiene 72 años, pero su nivel de energía avergonzaría a mucha gente joven ¿Qué lo mantiene activo y hambriento?

Hay muchas personas a lo largo del mundo que hacen un completo uso de su energía, tiempo y recursos en pro de una misión. No es que estoy solo o soy excepcional en este sentido.

Muchas décadas antes de ingresar en la política, ya estaba activamente trabajando con la sociedad en un nivel más comunitario, en medio del pueblo. Uno de los beneficios de esta experiencia fue que me crucé con muchas personas inspiradoras que se dedicaron completamente a una causa. Y aprendí mucho de ellos.

Un segundo aspecto es la diferencia entre ambición y misión. Cuando alguien trabaja basado en la ambición cualquier altibajo con el que se encuentre los puede perturbar. Porque la ambición viene de un apego a una posición, poder o confort, etc...

Pero cuando alguien trabaja por una misión, entonces no hay nada que ganar a un nivel personal y por lo tanto los altibajos no nos pueden afectar. Somos devotos a la misión y es una fuente constante de optimismo infinito y energía. Además, el sentido de la misión viene acompañada de un sentido de desapego de las cosas innecesarias lo cual ayuda a enfocar nuestra energía completamente en las cosas importantes.

Mi misión es trabajar para el desarrollo de mi país y mi pueblo. Esto me da una enorme energía, especialmente porque hay un largo camino todavía adelante para nosotros.

Ya mencioné también que incluso antes que me convirtiera el ministro jefe de Gujarat, ya había visitado y me había quedado en casi cada distrito de la India como un hombre normal y corriente, he visto de primera mano lakhs de ejemplos de personas llevando una vida difícil. He visto su espíritu decidido y su fuerte creencia en ellos mismos cuando enfrentaban grandes adversidades. Tenemos una gran historia y todos los ingredientes para la grandeza están todavía residiendo allí en nuestro pueblo.

Tengo fe firme que nuestro país tiene un potencial sin explotar y tiene mucho más que ofrecer al mundo. Todo lo que nuestro pueblo necesita es una plataforma desde el cual ellos pueden lograr maravillas. Mi misión, es la creación de dicha plataforma sólida, esto me mantiene motivado todo el tiempo. Aparte de esto, por supuesto, cuando uno es devoto a una misión a un nivel personal, se necesita disciplina y hábito diario para mantener un cuerpo y mente sano, el cual ciertamente le pongo cuidado.

