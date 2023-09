La crescita dell'India è a beneficio del mondo intero

Primo Ministro Narendra Modi

Qual era la sua visione per il G20 in India quando la Presidenza è passata al nostro paese?

Se nota, il nostro motto per il G20, è "Vasudhaiva Kutumbakam - una Terra, una Famiglia, un Futuro". Questo coglie in maniera appropriata la nostra prospettiva verso la Presidenza del G20. Per noi, l'intero pianeta è come una famiglia. In qualsiasi famiglia, il futuro di ciascun membro è profondamente connesso a quello di ogni altro membro. Dunque, quando lavoriamo insieme, progrediamo insieme, senza lasciare indietro nessuno.

"Inoltre, è risaputo che, negli ultimi 9 anni, abbiamo seguito l'approccio di "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas" nel nostro paese. Ciò ha portato grandi benefici nell'unire il paese per perseguire il progresso e consegnare i frutti della crescita fino in fondo. Oggi, il successo di questo modello è riconosciuto anche a livello globale."

Questo è il nostro principio guida anche nelle relazioni globali.

Sabka Saath - unire il mondo per affrontare le sfide collettive che riguardano tutti noi.

Sabka Vikas - portare una crescita che abbia al suo centro l'essere umano in ogni paese e in ogni regione.

Sabka Vishwas - guadagnare la fiducia di ogni attore coinvolto riconoscendo le sue aspirazioni e rappresentando le sue opinioni.

Sabka Prayas - utilizzare la forza e la competenza uniche di ogni paese per promuovere il bene globale.

Ospiterà i leader mondiali in un periodo di guerra e grande incertezza geopolitica. L’ordine internazionale non è mai stato così instabile dalla Seconda guerra mondiale. In una tale situazione, il tema del summit G20 è Vasudhaiva Kutumbakam ossia una Terra, una Famiglia, un Futuro. Come stanno rispondendo i presidenti e i primi ministri che ha incontrato, alla proposta Vasudhaiva Kutumbakam e ad un approccio antropocentrico, nella risoluzione dei problemi internazionali?

Per rispondere a questa domanda, è importante che io parli un po' del contesto in cui l'India è diventata Presidente del G20. Come ha detto, una pandemia seguita da situazioni di conflitto ha fatto sì che il mondo si ponesse molte domande riguardo ai modelli di sviluppo esistenti. Ha anche spinto il mondo in un'epoca di incertezza e instabilità.

Negli ultimi anni, il mondo ha seguito con attenzione la crescita dell'India in molti settori. Le nostre riforme economiche, le riforme nel settore bancario, lo sviluppo delle capacità nel settore sociale, il lavoro svolto per l'inclusione finanziaria e digitale, la ricerca della saturazione dei bisogni di base come igiene, elettricità e riparo, e l'investimento senza precedenti nell'infrastruttura sono state applaudite da organizzazioni internazionali ed esperti del settore. Gli investitori globali hanno anche dimostrato fiducia nell'India creando record negli investimenti diretti esteri (IDE) anno dopo anno.

Quindi, quando la pandemia ha colpito, erano tutti curiosi di sapere come l'India avrebbe affrontato la situazione. Abbiamo combattuto la pandemia con un metodo chiaro e coordinato. Abbiamo provveduto alle esigenze dei poveri e dei vulnerabili. La nostra infrastruttura pubblica digitale ci ha permesso di raggiungerli direttamente con l'assistenza sociale in tutto il paese. La più grande campagna di vaccinazione al mondo ha fornito 2 miliardi di dosi gratuitamente. Abbiamo anche inviato vaccini e farmaci a oltre 150 paesi. È stato riconosciuto che la nostra visione antropocentrica del progresso ha funzionato prima della pandemia, durante la pandemia e dopo di essa. Nel frattempo, la nostra economia è stata a lungo una nota positiva globale, continuando a esserlo anche quando il mondo stava affrontando l'impatto multidimensionale di un conflitto.

Nel frattempo, negli ultimi 9 anni, il mondo ha anche assistito al fatto che l'India era disposta a unire vari paesi attraverso numerose iniziative come l'Alleanza solare internazionale e la Coalizione per un'infrastruttura resiliente alle catastrofi, tra le altre. Pertanto, c'è stata un'ampia riconoscenza della comunicazione, dell'operato e della visione dell'India sia come inclusiva che efficace, a livello nazionale e internazionale. In un momento in cui la fiducia globale nelle capacità del nostro paese era a livelli senza precedenti, siamo diventati Presidente del G20.

Dunque, quando abbiamo presentato il nostro programma per il G20, è stato accolto universalmente, perché tutti sapevano che avremmo portato il nostro approccio proattivo e positivo per contribuire a trovare soluzioni per le questioni globali. In quanto Presidente del G20, stiamo anche lanciando un'alleanza per i biocarburanti che aiuterà i paesi a soddisfare le loro esigenze energetiche favorendo un'economia circolare amica del pianeta.

Quando i leader globali mi incontrano, sono pervasi da un senso di ottimismo riguardo all'India grazie agli sforzi di 1.4 miliardi di indiani in vari settori. Sono anche convinti che l'India abbia molto da offrire e debba svolgere un ruolo più ampio nella definizione di un futuro globale. Lo dimostrano anche il loro sostegno al nostro lavoro attraverso la piattaforma del G20.

È ormai risaputo che abbiamo seguito il pensiero del Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas nel nostro paese negli ultimi 9 anni. Questo è il nostro principio guida anche nelle relazioni globali.

Lei ha descritto la Presidenza indiana del G20 come la Presidenza del popolo. Invece di essere relegati in una o due città, gli eventi del G20 si terranno in tutto il paese. Cosa l’ha spinta a democraticizzare il G20 con questa idea innovativa?

Molte persone sono consapevoli della mia vita dopo essere diventato il Primo Ministro del Gujarat. Ma nei decenni precedenti, ho ricoperto ruoli organizzativi sia in contesti apolitici che politici. Di conseguenza, ho avuto la fortuna di visitare e soggiornare in quasi ogni distretto del nostro paese. Per una persona naturalmente curiosa come me, conoscere diverse regioni, persone, culture e cucine uniche, e le loro sfide, tra gli altri aspetti, è stata un'esperienza educativa straordinaria. Anche mentre ammiravo la diversità della nostra vasta nazione, si evinceva una cosa che accomunava tutto il paese: le persone di ogni regione e di ogni fascia della società avevano uno spirito del "si può fare". Affrontavano le sfide con grande ingegnosità e abilità. Avevano una grande fiducia in sé stessi anche di fronte alle avversità. Tutto ciò di cui avevano bisogno era una piattaforma che li rendesse più forti.

Storicamente, nei circoli di potere, c'era una certa riluttanza a pensare di ospitare incontri nazionali e internazionali, oltre a Delhi, proprio al centro congressi Vigyan Bhavan. Questa scelta potrebbe essere stata dovuta a motivi di convenienza o a una mancanza di fiducia nelle persone.

Inoltre, abbiamo anche visto come le visite dei leader stranieri fossero limitate principalmente alla capitale nazionale o a un paio di altre località. Avendo osservato le capacità delle persone e la meravigliosa diversità del nostro paese, ho sviluppato una prospettiva diversa. Pertanto, il nostro governo ha lavorato fin dal primo giorno per cambiarne l'approccio.

Ho ospitato diversi incontri con leader globali in tutto il paese.

Lasciatemi citare alcuni esempi. All'epoca, la Cancelliera tedesca Angela Merkel è stata ricevuta a Bengaluru. Il Presidente francese Emmanuel Macron e l'allora Primo Ministro giapponese Shinzo Abe hanno visitato Varanasi. Il Presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa è stato ospitato a Goa e Mumbai. Il Primo Ministro del Bangladesh Sheikh Hasina ha visitato Shantiniketan. L'allora Presidente francese Francois Hollande ha visitato Chandigarh.

Molti incontri globali sono stati anche tenuti in diverse località al di fuori di Delhi. Il Global Entrepreneurship Summit si è tenuto a Hyderabad. L'India ha ospitato il Summit dei BRICS a Goa e il Forum per il Summit di Cooperazione tra l'India e le isole del Pacifico a Jaipur. Potrei continuare a citare esempi, ma quello che si può osservare di questo modello è che rappresenta un grande cambiamento rispetto all'approccio precedente.

Un altro punto da notare è che molti degli esempi che ho citato riguardano stati che, al tempo, avevano governi non appartenenti all'Alleanza Democratica Nazionale. Questo a testimonianza della nostra ferma convinzione nel federalismo cooperativo e nel bipartitismo quando si tratta dell'interesse nazionale.

Questo è lo stesso spirito che si evince anche nella nostra Presidenza del G20.

Alla fine della nostra Presidenza del G20, ci saranno stati oltre 220 incontri in 60 città in tutti e 28 gli stati e 8 territori dell'Unione. Più di centomila partecipanti provenienti da circa 125 nazionalità avranno visitato l'India. Oltre 1.5 miliardi di individui nel nostro paese sono stati coinvolti in questi programmi o sono stati esposti a vari aspetti di essi. Organizzare incontri di tale portata e ospitare delegati stranieri è uno sforzo che richiede un grande sviluppo delle capacità in termini di infrastrutture, logistica, competenze comunicative, ospitalità e attività culturali, tra gli altri. La nostra democratizzazione della Presidenza del G20 è un investimento nella capacità delle persone, in particolare dei giovani, di diverse città in tutto il paese. Inoltre, questo è un altro esempio del nostro motto di Jan Bhagidari: crediamo che la partecipazione delle persone sia il fattore più importante per il successo di qualsiasi iniziativa.

“Alla fine della nostra Presidenza del G20, ci saranno stati oltre 220 incontri in 60 città in tutti e 28 gli stati e 8 territori dell'Unione. Più di centomila partecipanti provenienti da circa 125 nazionalità avranno visitato l'India. Oltre 1.5 miliardi di individui nel nostro paese sono stati coinvolti in questi programmi o sono stati esposti a vari aspetti di essi.”

“Quando i leader globali mi incontrano, sono pervasi da un senso di ottimismo riguardo all'India... Sono anche convinti che l'India abbia molto da offrire e debba svolgere un ruolo più ampio nella definizione del futuro globale. Lo dimostrano anche il loro sostegno al nostro lavoro attraverso la piattaforma del G20."



Il G20 è stato istituito nel 1999 per far fronte alla crisi finanziaria asiatica. Mentre alcune istituzioni internazionali nate dopo la Seconda guerra mondiale non sembrano rispettare gli scopi, lei crede che il G20 sia riuscito ad adempiere al suo mandato?

Credo che non sia corretto da parte mia, proprio adesso che l’India è Presidente del G20, fare valutazioni sul passato del G20.

Ma reputo sia un’ottima domanda che richiede uno sforzo maggiore per giungere a una risposta. Presto ci sarà il venticinquesimo anniversario dall’istituzione del G20. Un simile traguardo è una buona opportunità per valutare quali obiettivi si è prefissato il G20 e quanto sia riuscito a realizzarli. Un'analisi di questo tipo è una necessità per ogni istituzione. Sarebbe stato meraviglioso se le Nazioni Unite avessero svolto tale considerazione quando hanno compiuto 75 anni.

Per tornare al G20, sarebbe un’ottima idea considerare il punto di vista di nazioni non facenti parte il G20, specialmente dal Sud del mondo, non appena compirà 25 anni. Tali contributi sarebbero molto preziosi per tracciare il corso futuro dei prossimi 25 anni.

Vorrei sottolineare che ci sono molti paesi, istituzioni accademiche, istituti finanziari e organizzazioni della società civile che interagiscono continuamente con il G20, forniscono idee e contributi, e trasmettono anche aspettative. Le aspettative si sviluppano solo dove c'è un precedente di risultati conseguiti e c'è fiducia che qualcosa verrà realizzato.

Anche l'India è stata attiva in questo forum prima di diventare Presidente del G20. Dal terrorismo al denaro in nero, dalla resilienza delle catene di approvvigionamento alla crescita a basso impatto ambientale, abbiamo apportato importanti contributi alle discussioni e alle azioni in evoluzione nel corso degli anni. Vi sono state anche notevoli evoluzioni nella cooperazione globale su questi temi dopo che sono stati sollevati al G20. Naturalmente, c'è sempre spazio per il miglioramento, come un maggiore coinvolgimento del Sud del mondo e un ruolo più rilevante dell'Africa, ad esempio. Questi sono gli ambiti su cui l'India sta lavorando durante la sua Presidenza del G20.

Da un lato, si parla molto della biforcazione dell'ordine globale, con blocchi guidati dagli Stati Uniti e dalla Cina. Ma, dall'altro lato, l'India ha sostenuto un mondo multipolare e un'Asia multipolare. Come pensa che l'India stia conciliando interessi competitivi e persino divergenti tra le nazioni del G20?

Viviamo in un mondo altamente interconnesso e interdipendente. L'impatto della tecnologia trascende confini e frontiere.

Allo stesso tempo, è anche un dato di fatto che ogni paese abbia i propri interessi. Quindi, uno sforzo continuo per creare un consenso su obiettivi comuni è importante. Diversi forum e piattaforme per il dialogo sono il luogo perché questo avvenga.

Il nuovo ordine mondiale è multipolare. Ogni paese è d'accordo con un altro paese su alcune questioni e in disaccordo su altre. Avendo accettato questa realtà, si cerca una via d'uscita basata sui propri interessi nazionali. Anche l'India sta facendo la stessa cosa. Abbiamo stretti rapporti con molti paesi diversi, alcuni dei quali hanno posizioni diverse su determinate questioni. Ma un fattore comune è che entrambi questi paesi hanno forti legami con l'India.

Oggi, la spinta verso risorse naturali e infrastrutture sta aumentando. In un momento simile, è fondamentale che il mondo si opponga fermamente alla cultura del "il più forte prevale". Bisogna riconoscere che la prosperità condivisa attraverso l'utilizzo ottimale delle risorse è l'unica strada da seguire.

In tale contesto, l'India dispone di una risorsa che è forse più importante di qualsiasi altra: un capitale umano qualificato e talentuoso. La nostra demografia, in particolare il fatto che siamo la patria della più grande popolazione giovanile al mondo, ci rende estremamente rilevanti per il futuro del pianeta. Dà anche alle nazioni del mondo una forte ragione per collaborare con noi nella ricerca del progresso. Nel mantenere relazioni sane con paesi di tutto il mondo, devo anche elogiare il ruolo della diaspora indiana. Come ponte tra l'India e diversi paesi, gli immigrati indiani svolgono un ruolo influente ed importante nell'approccio della politica estera dell'India.

C'era una certa riluttanza a pensare di ospitare incontri nazionali e internazionali, oltre a Delhi, proprio al centro congressi Vigyan Bhavan. Abbiamo anche visto come le visite dei leader stranieri fossero limitate principalmente alla capitale nazionale o a un paio di altre località. Avendo assistito alle capacità delle persone e alla meravigliosa diversità del nostro paese, ho sviluppato una prospettiva diversa. Quindi, il nostro governo ha lavorato sul cambiamento di approccio fin dal primo giorno.

L'India è stata un forte sostenitore del multilateralismo riformato come priorità per il G20, in modo da avere un ordine internazionale giusto ed equo. Può approfondire questa visione del multilateralismo riformato?

Le istituzioni che non possono riformarsi con il tempo non possono anticipare il futuro o prepararsi ad esso. Senza questa capacità, non possono avere alcun impatto reale e finiscono per diventare circoli di dibattito irrilevanti.

Inoltre, quando si vede che tali istituzioni non possono agire contro coloro che violano l'ordine globale basato sulle regole o, peggio ancora, vengono dirottate da tali entità, rischiano di perdere credibilità. C'è bisogno di un multilateralismo credibile alimentato da istituzioni che abbracciano la riforma e trattano le varie parti interessate con coerenza, uguaglianza e dignità.

Fino ad ora, abbiamo parlato delle istituzioni. Ma oltre a questo, un multilateralismo riformato deve anche concentrarsi ad andare oltre la sfera istituzionale per sfruttare il potere degli individui, delle società, delle culture e delle civiltà. Questo può essere fatto solo democratizzando le relazioni internazionali e non facendo delle relazioni tra governi l'unico mezzo di contatto. Aumentare i contatti tra persone attraverso vie come il commercio e il turismo, lo sport e la scienza, la cultura e il commercio, e la mobilità del talento e della tecnologia, tra gli altri, creerà una vera comprensione tra diverse nazioni, le loro aspirazioni e i loro punti di vista.

La natura interconnessa del nostro mondo oggi può diventare una forza per la pace e il progresso se ci concentriamo su una politica antropocentrica.

Un elemento notevole della sua diplomazia è stato rendere l'India amica di quasi tutti i paesi del mondo, il che è una rarità. Dagli Stati Uniti alla Russia e dal Medio Oriente al Sud-Est asiatico, ha consolidato relazioni su tutta la linea. Pensa che oggi l'India sia la voce affidabile del Sud del mondo nel G20?

Ci sono molti fattori dietro il rafforzamento delle relazioni dell'India con vari paesi in diverse regioni.

Dopo decenni di instabilità, nel 2014, il popolo dell'India ha votato per un governo solido che aveva un chiaro programma di sviluppo.

Queste riforme hanno dato all'India il potere di rafforzare non solo la sua economia, l'istruzione, la salute e la fornitura di assistenza sociale, ma hanno anche fornito al paese la capacità di diventare parte delle soluzioni globali in vari settori. Che si tratti di spazio o scienza, tecnologia o commercio, economia o ecologia, le azioni dell'India sono state lodate in tutto il mondo.

Ogni volta che un paese si relazionava con noi, sapeva di interagire con un'India ambiziosa che cercava di collaborare con loro e nel loro progresso, pur prendendosi cura dei propri interessi. Questa era un'India che aveva molto da offrire a ogni relazione e naturalmente la nostra presenza globale è aumentata in diverse regioni, e persino i paesi che si consideravano avversari sono diventati più amichevoli con noi.

E per quanto riguarda il Sud del mondo, sono paesi con cui empatizziamo. Poiché anche noi facciamo parte del mondo in via di sviluppo, comprendiamo le loro aspirazioni. In ogni forum, compreso il G20, l'India ha sollevato le preoccupazioni dei paesi del Sud del mondo.

Appena siamo diventati Presidenti del G20, abbiamo organizzato il Summit della Voce del Sud del mondo, che ha chiarito che eravamo i portavoce per l'inclusione di coloro che si sentivano esclusi dal dibattito globale e dalle priorità istituzionali.

Abbiamo dato importanza ai nostri legami con l'Africa nel corso degli anni. Anche al G20, abbiamo dato slancio all'idea dell'inclusione dell'Unione Africana.

Siamo una nazione che guarda al mondo come a una famiglia. Lo dice già il nostro motto del G20. In qualsiasi famiglia, la voce di ogni membro conta, ed è questa la nostra idea anche per il mondo.

"Oggi, la pressione sulle risorse naturali e sull'infrastruttura è in aumento. In un momento del genere, è fondamentale che il mondo si schieri con forza contro la cultura del ‘il più forte prevale’. Bisogna riconoscere che la prosperità condivisa attraverso l'utilizzo ottimale delle risorse è l'unica soluzione”

Questo è l’anno de El Niño pertanto gli effetti del cambiamento climatico sono maggiormente visibili sotto forma di alluvioni e incendi. Sebbene i paesi sviluppati parlino molto di cambiamento climatico, non rispettano il loro principale impegno sul clima di fornire 100 miliardi di dollari in finanziamenti entro il 2020. Al contrario, c'è una fornitura infinita di denaro per le guerre. In qualità di leader in sintonia con le aspirazioni del Sud del mondo, qual è il suo messaggio al riguardo per le nazioni ricche che fanno parte del G20?

Penso sia necessario capire che il percorso da seguire è legato a cambiamenti in termini di portata, strategia e sensibilità. Prima di tutto, lasciate che vi dica quanto sia opportuno un cambiamento di prospettiva. Il mondo, che siano paesi sviluppati o in via di sviluppo, deve accettare che il cambiamento climatico non è solo la realtà dei fatti ma una realtà condivisa. L'impatto del cambiamento climatico non è regionale o locale, ma globale.

Sì, ci saranno variazioni regionali nel modo di manifestarsi.

Sì, il Sud del mondo ne sarà colpito in modo sproporzionato.

Ma in un mondo strettamente interconnesso, tutto ciò che colpisce una così vasta popolazione del pianeta avrà sicuramente un impatto anche sul resto del mondo. Pertanto, la soluzione deve avere portata globale.

Il secondo fattore in cui un cambiamento è necessario, è la strategia. Un'eccessiva attenzione alle restrizioni, alle critiche e alle colpe non può aiutarci a affrontare alcuna sfida, soprattutto quando cerchiamo di farlo insieme. Quindi, c'è bisogno di concentrarsi su quali azioni positive sono necessarie, come la transizione energetica, l'agricoltura sostenibile e la trasformazione dello stile di vita, tra le altre cose, e dar loro un maggiore impulso.

Il terzo fattore in cui è necessario un cambiamento riguarda la sensibilità. C'è bisogno di capire che i poveri e il pianeta hanno entrambi bisogno del nostro aiuto. Diversi paesi del mondo, in particolare il Sud del mondo, sono alla mercé dell'impatto della crisi climatica, nonostante abbiano contribuito meno a creare il problema. Ma sono pronti a fare di tutto per aiutare il pianeta, a condizione che il mondo sia pronto a fare il necessario anche per aiutarli a prendersi cura dei loro poveri. Quindi, un approccio sensibile ed empatico che si concentri sulla mobilitazione delle risorse e sul trasferimento di tecnologia può fare miracoli.

Lei è stato un fervido sostenitore dell'energia pulita e rinnovabile. Anche se ci sono resistenze da parte di alcuni paesi ricchi di energia per quanto riguarda l'accelerata implementazione delle energie rinnovabili e la riduzione graduale dei combustibili fossili, l'India ha dimostrato un impegno costante su questa questione. Cosa dovrebbero fare collettivamente e individualmente i membri del G20 per dimostrare che si impegnano effettivamente a promuovere l'energia pulita?

Ho menzionato in precedenza l'importanza di adottare un approccio costruttivo, anziché puramente riduttivo, nella risposta alla crisi climatica. Negli ultimi 9 anni, l'India ne è stata un esempio.

Per cominciare, parliamo dei progressi compiuti a livello nazionale. Durante l'incontro di Parigi, avevamo dichiarato che avremmo garantito che il 40% della nostra energia provenisse da fonti non fossili entro il 2030. Abbiamo raggiunto questo obiettivo nel 2021, 9 anni prima della nostra promessa. Ciò è stato possibile non riducendo il nostro consumo di energia, ma aumentando le fonti rinnovabili. La capacità installata di energia solare è aumentata di 20 volte. Siamo tra i primi 4 paesi al mondo per capacità di energia eolica.

Il governo ha lavorato per fornire incentivi all'industria dei veicoli elettrici. Il settore ha risposto con maggiore innovazione e le persone stanno rispondendo con grande ricettività a provare l'alternativa. La trasformazione del modo di agire per evitare l'uso della plastica monouso è diventata un movimento popolare. I servizi igienico-sanitari sicuri e la pulizia sono ora la norma sociale. Il governo sta lavorando per promuovere l'agricoltura naturale e i nostri agricoltori stanno cercando sempre più di adottarla.

Coltivare e consumare miglio, il nostro caro detto Shree Anna, è ora un argomento importante nel nostro dibattito nazionale ed è destinato a diventare il prossimo movimento di massa. Quindi, stanno accadendo molte cose in India che hanno avuto un enorme impatto. Naturalmente, abbiamo anche guidato gli sforzi globali per unire i paesi nel prendersi cura del nostro pianeta.

L'Alleanza Solare Internazionale si è rivolta al mondo con il mantra di 'un Mondo, un Sole, una Rete'. Questo ha risonato a livello globale e oltre 100 paesi ne sono membri. Ciò contribuirà a replicare la nostra storia di successo nell'energia solare in molti paesi soleggiati.

L'India ha anche guidato l'iniziativa Mission LiFE che si concentra sullo stile di vita per l'ambiente. Se osservate il nostro ethos culturale e i principi dello stile di vita tradizionali, si basano sulla moderazione e sulla coscienza dell'ambiente. Questi principi stanno ora diventando globali con Mission LiFE.

Inoltre, c'è un altro modo di guardare alla questione, che ho spiegato in vari forum. Proprio come le persone che hanno a cuore la loro salute, prendono ogni decisione nella loro vita in base a come influenzerà la loro salute a lungo termine, c'è bisogno di individui attenti al pianeta.

Ogni decisione del modo di vivere, se presa considerando il benessere del pianeta, beneficerà le future generazioni. Ecco perché ho detto che dobbiamo passare dal consumo insensato e distruttivo all'utilizzo attento e intenzionale. Da questo si nota come la direzione della mia risposta, sia completamente incentrata sulla presa di responsabilità e sulla realizzazione delle cose. Che si tratti di un singolo paese o di un collettivo, per quanto riguarda la crisi climatica, è l’assunzione di responsabilità e la realizzazione delle cose che farà la differenza.

Quando si vede che le istituzioni non possono agire contro coloro che violano l'ordine globale basato su regole o, peggio ancora, vengono dirottate da tali entità, rischiano di perdere credibilità. C'è bisogno di un multilateralismo credibile alimentato da istituzioni che abbracciano la riforma e trattano i vari portatori di interesse con coerenza, uguaglianza e dignità.

Mentre c'è un crescente livello di interconnessione nel mondo, stiamo assistendo anche a una tendenza verso una maggiore autonomia nazionale nel garantire le catene di approvvigionamento e la loro diversificazione. Pensa che la geopolitica sia ora un fattore determinante nella presa di decisioni delle società globali, e cosa sta facendo l'India sotto l’ala del G20 per facilitare il commercio globale senza intoppi?

La geopolitica e i fattori correlati possono avere un impatto significativo sulle decisioni nel commercio internazionale. I casi di unilateralismo e isolazionismo determinati da tali fattori possono contribuire a interruzioni delle catene di approvvigionamento e colpire i mezzi di sussistenza, specialmente nei settori critici.

Ecco perché oggi gli investimenti nella creazione di catene globali del valore affidabili stanno guadagnando importanza.

Allo stesso tempo, i fattori geopolitici da soli non possono aiutare. I paesi devono offrire politiche stabili che incoraggino il commercio, l'industria e l'innovazione. Durante la sua Presidenza al G20, l'India sta svolgendo un ruolo significativo nel rafforzamento del sistema commerciale multilaterale e nella promozione di un commercio globale basato su regole.

Siamo stati in grado di avviare discussioni globali per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'integrazione delle PMI nel commercio internazionale, sviluppando quadri che potrebbero rendere le catene globali del valore resilienti agli shock futuri e abbracciando la necessità di costruire un consenso sulle riforme dell'OMC.

Decisioni unilaterali e politiche mercantiliste da parte di alcuni paesi ricchi e potenti stanno stravolgendo il commercio internazionale. Stiamo assistendo sempre più a accordi commerciali bilaterali e alla diminuzione della rilevanza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ciò colpisce i paesi in via di sviluppo più di chiunque altro. Qual è la via da seguire per il G20 se vogliamo avere politiche commerciali equilibrate che promuovano lo sviluppo nei paesi più poveri?

Nel quadro della sua Presidenza, l'India ha sostenuto programmi che promuovono un regime commerciale stabile, trasparente ed equo che beneficia tutti. È stato riconosciuto il ruolo fondamentale del sistema commerciale multilaterale con l'OMC al suo centro, impegnandosi anche a lavorare verso le riforme necessarie, tra cui il rafforzamento delle regole dell'OMC, il ripristino del meccanismo di risoluzione delle controversie e la conclusione di nuovi accordi dell'OMC mutualmente vantaggiosi.

L'India ha anche promosso gli interessi del mondo in via di sviluppo, compresi gli interessi delle nazioni non rappresentate nel G20, come i paesi dell'Unione Africana.

Inoltre, forse per la prima volta nella storia del G20, la troika è con il mondo in via di sviluppo - Indonesia, India e Brasile. Questa troika può amplificare la voce del mondo in via di sviluppo, in un momento cruciale in cui ci sono tensioni crescenti dovute alla geopolitica globale.

Politiche commerciali equilibrate sono certamente un settore chiave del G20, in quanto ciò va a beneficio diretto del mondo intero a lungo termine.

Le vulnerabilità del debito sono aumentate per diversi paesi a basso e medio reddito. Cosa pensa debba essere fatto in più dai paesi creditori del G20 per aiutare queste nazioni più povere a superare la difficoltà del debito e raggiungere una crescita sostenibile?

La Presidenza del G20 dell'India nel 2023 ha posto grande enfasi nell'affrontare le sfide globali poste dalla crisi del debito nei paesi a basso e medio reddito.

Ci siamo impegnati diligentemente a favore degli interessi del Sud del mondo in questa crisi. Stiamo lavorando per rafforzare il coordinamento multilaterale per facilitare il trattamento coordinato del debito per i paesi in difficoltà.

In una riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20, è stato riconosciuto che si sono compiuti buoni progressi nel trattamento del debito sia dei paesi coperti dal Common Framework che al di fuori.

Inoltre, per accelerare gli sforzi di ristrutturazione del debito, è stata lanciata quest'anno la Global Sovereign Debt Roundtable (GSDR), un'iniziativa congiunta del FMI, della Banca Mondiale e della Presidenza. Questo rafforzerà la comunicazione e favorirà una comprensione comune tra le principali parti interessate, sia all'interno che all'esterno del Common Framework, per facilitare trattamenti efficaci del debito.

Tuttavia, c'è un movimento più ampio che sta avvenendo al di là di tutti questi meccanismi istituzionali. In questa era dell'informazione, le notizie sulla crisi del debito in un paese stanno viaggiando verso molti altri paesi. Le persone stanno analizzando la situazione e la consapevolezza si sta diffondendo. Questo è utile per gli altri paesi perché adottino misure precauzionali per evitare una situazione simile nei loro paesi, insieme al sostegno della popolazione.

Anche nel nostro paese, su molteplici piattaforme, ho parlato della necessità di stare all'erta contro politiche finanziariamente irresponsabili. Le implicazioni a lungo termine di tali politiche distruggono non solo l'economia ma anche la società. I poveri pagano un caro prezzo. Ma ancora una volta, la cosa positiva è che le persone stanno diventando sempre più consapevoli del problema.

L'India è stata una pioniera nella creazione e nella distribuzione di infrastrutture pubbliche digitali su una scala mai vista prima. Che si tratti di UPI, Aadhaar o ONDC, le applicazioni che vengono costruite su questa infrastruttura stanno avendo un effetto moltiplicatore sull'economia. A livello globale, in che modo ritiene che il contributo dell'India possa fare la differenza?

Per lungo tempo, l'India era conosciuta a livello globale per il suo talento tecnologico. Oggi è conosciuta sia per il suo talento tecnologico che per la sua abilità tecnologica, soprattutto nell'infrastruttura pubblica digitale. Come ha menzionato, una serie di iniziative e piattaforme che sono decollate negli ultimi 9 anni stanno avendo un effetto moltiplicatore sull'economia. Tuttavia, la rivoluzione tecnologica dell'India non ha avuto solo un impatto economico, ma anche un profondo impatto sociale.

Il modello centrato sull'essere umano di cui stavo parlando in precedenza nella nostra discussione è chiaramente visibile nel modo in cui abbiamo utilizzato la tecnologia. Per noi, la tecnologia è un mezzo per dare potere alle persone, raggiungere coloro che sono fuori portata e portare crescita e benessere ovunque.

Oggi, grazie alla trinità Jan Dhan - Aadhaar - Mobile (JAM), persino i più poveri e vulnerabili sentono di avere il controllo perché nessuno può togliere loro i loro diritti. Il modo in cui la tecnologia ci ha aiutato a raggiungere milioni di persone durante la pandemia con assistenza sarà sempre ricordato.

Oggi, quando i delegati stranieri visitano l'India, sono stupiti nel vedere i venditori ambulanti chiedere ai clienti di pagare tramite un codice QR istantaneamente. Non sorprende che l'India abbia rappresentato quasi la metà delle transazioni digitali in tempo reale che sono avvenute nel mondo! Anche altri paesi sono interessati a associarsi con UPI (interfaccia di pagamento unificato), tanto che gli indiani si trovano a poter pagare tramite UPI anche al di fuori dell'India!

Oggi, grazie agli e-markets governativi, molti piccoli imprenditori beneficiano di condizioni di parità per entrare a far parte degli appalti pubblici.

Durante la pandemia, è stata una piattaforma tecnologica COWIN a aiutarci a distribuire oltre 2 miliardi di dosi di vaccino gratuitamente alla popolazione. Abbiamo anche reso la piattaforma open-source perché potesse essere utilizzata da tutto il mondo.

L'ONDC è un'iniziativa futuristica che rivoluzionerà il campo della tecnologia creando condizioni di parità su piattaforme digitali per un certo numero di azionisti.

Ci sono molti altri obiettivi di questo tipo di cui poter parlare, tra cui i droni che permettono alle persone di avere diritti di proprietà tramite il programma SWAMITVA, la nostra crescita a oltre un secolo di cose impossibili da realizzare. Ma l'aspetto importante è l'impatto che questo sta avendo sul mondo.

Guardando all'India, i paesi del Sud del mondo sono entusiasti dell'opportunità di dare potere ai poveri più velocemente, senza perdite, grazie alla tecnologia. Questo darà slancio alla loro crescita.

Inoltre, avendo ottenuto riconoscimento per le nostre capacità nel campo tecnologico, la visione dell'India per il futuro della tecnologia globale è ben accolta in varie piattaforme globali.

Ad esempio, durante la nostra Presidenza del G20, i ministri dell'economia digitale hanno adottato un quadro per governare l'infrastruttura pubblica digitale, gettando le basi per l'Alleanza Un Futuro.

Inoltre, che si tratti di criptovalute o di cibercriminalità, l'appello dell'India alla cooperazione globale nell'affrontare le questioni legate alla tecnologia è considerato credibile, perché siamo una nazione che ha una profonda esperienza nell'innovazione e nell'adozione della tecnologia nel settore pubblico.

L'inflazione è un problema importante per la maggior parte dei paesi, compresa l'India. Politiche monetarie e fiscali agevolate durante Covid e la guerra in Ucraina hanno reso l'inflazione la questione economica globale più urgente. C'è margine per una migliore risposta da parte delle ricche nazioni del G20, ora e in futuro, in modo che i paesi in via di sviluppo non subiscano le conseguenze dell'inflazione importata nelle loro economie?

L'inflazione è una questione chiave che il mondo affronta. Prima la pandemia e poi il conflitto hanno cambiato le dinamiche globali dell'inflazione. Di conseguenza, sia i paesi avanzati che le economie emergenti si confrontano con un'alta inflazione. Si tratta di una questione globale che richiede una stretta cooperazione.

Durante la nostra presidenza del G20, c'è stata una riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. Questo forum ha ammesso che c'è bisogno di garantire che le politiche adottate da ciascun paese per combattere l'inflazione non comportino ripercussioni negative in altri paesi. Inoltre, per questo, si comprende che la comunicazione tempestiva e chiara delle posizioni politiche da parte delle banche centrali è cruciale.

Per quanto riguarda l'India, abbiamo adottato una serie di misure per controllare l'inflazione. Anche di fronte a avversità e dinamiche globali, l'inflazione dell'India è stata inferiore di due punti percentuali rispetto al tasso di inflazione medio globale nel 2022. Tuttavia, non ci fermiamo qui e continuiamo a prendere decisioni a favore della gente per migliorare la qualità della vita. Ad esempio, di recente, in occasione di Raksha Bandhan, si è visto come abbiamo ridotto i prezzi del gas per tutti i consumatori.

Attualmente, l'India è la quinta economia mondiale. Si prevede che diventeremo la terza economia nel 2027. Quali sono le implicazioni per il G20 e per il resto del mondo di un'India più forte e prospera?

L'India è diventata la quinta economia mondiale ed è effettivamente qualcosa di importante. Ma ritengo che anche il modo in cui il nostro paese lo ha fatto, sia altrettanto importante. È un traguardo raggiunto perché c'è un governo in cui la gente ha fiducia e, a sua volta, il governo ha fiducia nelle capacità del popolo.

È un privilegio e un onore per noi che il popolo abbia riposto in noi una fiducia senza precedenti. Ci hanno affidato la maggioranza non una, ma due volte. Il primo mandato riguardava le promesse. Il secondo, ancora più grande, riguardava sia la realizzazione che il piano futuro che avevamo per il paese. Grazie a questa stabilità politica, tutti gli altri settori hanno potuto vedere riforme strutturali profonde. L'economia, l'istruzione, l'empowerment sociale, la consegna del welfare, l'infrastruttura... Posso continuare a menzionare settori su cui le riforme hanno avuto un influsso.

Di conseguenza, gli investimenti diretti esteri in India stanno battendo record anno dopo anno, i record di esportazione vengono battuti sia nei servizi che nei beni, il programma "Make in India" sta decollando con grande successo in tutti i settori, le startup e la produzione di dispositivi mobili stanno facendo miracoli, la creazione di infrastrutture sta avvenendo a un ritmo mai visto prima e tutto questo si traduce in un enorme numero di opportunità di lavoro per i nostri giovani. I benefici della crescita stanno arrivando in fondo. Una rete completa di sicurezza sociale protegge i nostri poveri mentre il governo li assiste in ogni passo nella loro lotta contro la povertà. Con oltre 135 mila dei nostri cittadini usciti dalla povertà multidimensionale in soli 5 anni, si sta formando una nuova classe media molto ambiziosa, pronta a spingere ancora di più sulla crescita.

Va sottolineato specificamente che le donne stanno emergendo come la forza trainante del nostro percorso di crescita. Molte iniziative di sviluppo le vedono al centro dell'attenzione, che si tratti di inclusione finanziaria, imprenditorialità o pulizia. Dallo spazio allo sport, dalle start-up ai gruppi di auto-aiuto, ogni settore in crescita vede le donne prendere il comando. Con il G20, ora, il messaggio dello sviluppo guidato dalle donne sta facendo scalpore in tutto il mondo. Questa è la potenza delle donne indiane. Lo slancio accumulato dall'empowerment dei poveri, dei giovani, delle donne e degli agricoltori farà sicuramente dell'India una delle prime 3 economie del mondo nel prossimo futuro.

La crescita dell'India è positiva non solo per gli indiani ma anche per il mondo. La crescita dell'India è una crescita pulita e verde. La crescita dell'India viene realizzata con un approccio antropocentrico che può essere replicato anche in altri paesi. La crescita dell'India contribuisce a promuovere gli interessi del Sud del mondo. La crescita dell'India contribuisce a portare un senso di affidabilità e resilienza alla catena di approvvigionamento globale. La crescita dell'India è a beneficio del mondo intero.

Signor Primo Ministro, lei ha 72 anni, ma i suoi livelli di energia metterebbero in imbarazzo persone molto più giovani. Cosa la tiene bramoso e attivo?

Molte persone in tutto il mondo fanno pieno uso della loro energia, del loro tempo e delle loro risorse per una missione. Non mi sento il solo o eccezionale in questo senso.

Per molte decadi prima di entrare in politica, ho lavorato attivamente con la società a livello di base, tra la gente. Uno dei benefici di questa esperienza è stato che ho incontrato molte persone profondamente ispiratrici che si sono dedicate completamente a una causa. Ho imparato da loro.

Un secondo aspetto è la differenza tra ambizione e missione. Quando qualcuno lavora per ambizione, gli alti e bassi che incontra può sconvolgere. Perché l'ambizione proviene dall'attaccamento alla posizione, al potere, al comfort, ecc.

Ma quando si lavora per una missione, non c'è nulla da guadagnare personalmente e quindi, gli alti e bassi non possono influire su di sé. Essere devoti a una missione è una costante fonte di ottimismo ed energia infinita. Inoltre, un senso di missione è accompagnato da un senso di distacco dalle questioni superflue che aiuta a concentrare l'energia esclusivamente sulle cose importanti.

La mia missione è quella di lavorare allo sviluppo del mio paese e delle mie persone. Questo mi dona grande energia, soprattutto perché c'è molta strada da fare.

Come ho già menzionato in precedenza, anche prima di diventare il Primo Ministro del Gujarat, ho visitato e soggiornato in quasi ogni distretto dell'India come un comune cittadino. Ho visto con i miei occhi centinaia di migliaia di persone che vivono vite difficili. Ho visto il loro spirito determinato e la loro forte fiducia in sé stessi di fronte a grandi avversità. Abbiamo una grande storia e la nostra gente ha tutti gli ingredienti per eccellere.

Credo fermamente che il nostro Paese abbia un enorme potenziale non ancora sfruttato e possa offrire molto di più al mondo. Tutto ciò che serve alle nostre persone, è una piattaforma per fare miracoli. La creazione di una piattaforma così solida è la mia missione. Mi tiene motivato tutto il tempo. Oltre a questo, naturalmente, quando si è devoti a una missione, a livello personale, è necessaria disciplina e abitudini quotidiane per mantenere un corpo e una mente sani, dei quali certamente mi prendo cura.

This translation in Italian has been done by Contentworkz.