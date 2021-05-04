Laurus Labs’ $1 billion sales target needs a bit of luck on execution

Laurus Labs is already halfway past its $1 billion revenue target and has new capacities and products to back up its growth plan
R. Sree Ram
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