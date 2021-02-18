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Last Updated Last Updated : February 18, 2021 / 11:00 AM IST | Source: Moneycontrol.com

ION Exchange: What ails this company?

Drop in revenues and lower order book raise concerns over ION Exchange's near-term growth

Jitendra Kumar Gupta

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