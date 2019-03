Tamil Nadu election date for Lok Sabha polls 2019: Single-phase voting on April 18

The Election Commission of India (EC) on March 10 announced the full schedule of phase-wise and constituency-wise voting for Tamil Nadu in the upcoming Lok Sabha polls that begin on April 11.

In the high-stakes battle, candidates from major political parties including the BJP and the Congress in Tamil Nadu will be contesting for 39 seats/constituencies on April 18.

The poll panel also announced the Assembly election schedule for four states. Polling for the Assembly elections in four states — Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim — will happen simultaneously with Lok Sabha polls.

Polling for the general elections will be held in seven phases starting April 11 and will conclude on May 19. Counting of votes will happen on May 23.

Polls Constituencies State Dates Phase Lok Sabha Thiruvallur Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Chennai North Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Chennai South Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Chennai Central Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Sriperumbudur Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Kancheepuram Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Arakkonam Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Vellore Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Krishnagiri Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Dharmapuri Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Tiruvannamalai Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Arani Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Viluppuram Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Kallakurichi Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Salem Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Namakkal Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Erode Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Tiruppur Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Nilgiris Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Coimbatore Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Pollachi Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Dindigul Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Karur Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Tiruchirappalli Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Perambalur Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Cuddalore Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Chidambaram Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Mayiladuthurai Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Nagapattinam Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Thanjavur Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Sivaganga Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Madurai Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Theni Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Virudhunagar Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Ramanathapuram Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Thoothukkudi Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Tenkasi Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Tirunelveli Tamil Nadu Apr-18 2 Lok Sabha Kanniyakumari Tamil Nadu Apr-18 2

