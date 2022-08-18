1st ODI: India win toss, opt to bowl against Zimbabwe

India captain KL Rahul won the toss and elected to field against Zimbabwe in the first One-day International at the Harare Sports Club here on Thursday.
Rahul, who is leading the Indian side, is making a comeback after a two-month break following his surgery and recovery from COVID-19.
Also making a long-awaited comeback is pacer Deepak Chahar after recovering from a hamstring injury that he sustained back in February.
Squads: India: KL Rahul (Captain), Shikhar Dhawan (vice-captain), Ruturaj Gaikwad, Shubman Gill, Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Ishan Kishan (wicket-keeper), Sanju Samson (wicket-keeper), Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Avesh Khan, Prasidh Krishna, Mohd Siraj, Deepak Chahar, Shahbaz Ahmed.
Zimbabwe: Regis Chakabva (captain), Ryan Burl, Tanaka Chivanga, Bradley Evans , Luke Jongwe , Innocent Kaia, Takudzwanashe Kaitano , Clive Madande, Wessly Madhevere, Tadiwanashe Marumani, John Masara, Tony Munyonga , Richard Ngarava , Victor Nyauchi , Sikandar Raza , Milton Shumba , Donald Tiripano.
(With PTI inputs)