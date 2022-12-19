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    RBI slaps monetary penalty on Nagrik Sahakari bank and 20 other banks

    The amount of penalty imposed on these banks' ranges between Rs 50,000 and Rs 2.66 crore.

    Moneycontrol News
    December 19, 2022 / 06:02 PM IST
    Reserve Bank of India. (File)

    Reserve Bank of India. (File)

    The Reserve Bank of India (RBI) on December 19 imposed a monetary penalty on Nagrik Sahakari bank and 20 other banks for violating certain norms.

    The other banks include Bassein Catholic Co-operative Bank, Bank of Bahrain & Kuwait BSC, Harij Nagrik Sahakari Bank, Halol Urban Co-operative Bank, Viramgam Mercantile Co-operative Bank, Lakhwad Nagarik Sahakari Bank, Bodeli Urban Co-operative Bank, Saraspur Nagrik Co-operative Bank, Halol Mercantile Co-operative Bank, Gujarat Rajya Karmachari Co-operative Bank, Nagarik Sahakari Bank, Shree Vardhaman Sahakari Bank, Becharaji Nagarik Sahakari Bank, Gujarat Mercantile Co-operative Bank, Kachchh District Central Co-operative Bank, Janata Co-operative Bank, Sardarganj Mercantile Bank, Bhuj Mercantile Co-operative Bank, Delhi State Co-operative Bank, Andhra Pradesh State Co-operative bank and Shree Mahalaxmi Co-operative Bank.

    The amount of penalty imposed on these banks ranges between Rs 50,000 and Rs 2.66 crore.
    Moneycontrol News
    Tags: #RBI monetary penalty
    first published: Dec 19, 2022 06:02 pm