SBI Magnum Multiplier Fund, is an Open-ended Equity Multi Cap scheme from SBI Mutual Fund. The scheme was managing assets worth Rs. 1,768.32 crore as on September 30, 2017.

Stocks Shares traded Jun '17 NAV% Sep '17 NAV% India Cements 2,041,750 - 1.99 Federal Bank 1,397,695 - 0.89 Bharti Airtel 1,357,187 1.43 4.39 Hindalco Industries 1,086,745 1.08 2.79 Reliance Industries 634,858 4.82 5.43 Thermax 598,001 - 3.19 AU Small Finance Bank 467,150 - 1.50 Divis Laboratories 279,192 - 1.35 Kotak Mahindra Bank 235,304 1.03 2.37 Colgate Palmolive (India) 196,136 1.79 2.81 Idea Cellular 91,445 - 0.04 Dixon Technologies 70,456 - 1.05 Jubilant Foodworks 60,504 2.26 3.66 Sequent Scientific 55,058 1.45 1.38 State Bank of India 50,165 4.12 3.74 Bajaj Finserv 41,575 - 1.21 NRB Bearings 34,978 1.37 1.24 Petronet LNG 33,687 2.24 2.35 Tata Motors (DVR) 30,912 2.69 2.22 Greaves Cotton 24,590 0.87 0.72 Equitas Holdings 23,995 1.21 1.20 Ahluwalia Contracts India 22,895 1.85 1.72 Tech Mahindra 22,643 2.46 2.89 Indian Oil Corporation 19,764 2.07 2.11 UPL 17,211 3.61 3.28 Lumax Auto Technologies 8,881 1.12 1.21 Sheela Foam 6,703 4.50 5.08 Mahindra and Mahindra 5,934 2.17 1.98 Grasim Industries 5,630 2.00 1.79 HDFC Bank 5,339 2.22 2.38 Thyrocare Technologies 4,039 1.56 1.43 Strides Shasun 3,618 1.19 1.03 Dynamatic Technologies 2,208 1.31 1.10 Hero Motocorp 1,687 1.99 1.99 HDFC 1,572 0.43 0.46 ACC 1,069 - 0.01 M&M Financial Services -6,501 3.52 4.03 Manpasand Beverages -58,120 2.85 1.46 ICICI Bank -97,189 8.11 7.28 HCL Technologies -181,602 0.91 - Delta Corp -269,090 1.94 2.04 Larsen & Toubro -273,043 1.81 - Laurus Labs -399,270 1.85 0.32 Sun Pharma Ind -456,131 1.49 - Axis Bank -457,178 1.39 - Gayatri Bioorganics -470,216 0.04 - Muthoot Finance -493,569 2.45 1.13 Titan Company -547,888 1.69 - Mahindra Holidays and Resorts India -575,152 1.53 0.18 GAIL India -728,835 1.55 - ICICI Prudential Life Ins Co. -731,455 2.03 - ITC -1,503,494 7.31 3.40 Equity 97.94 96.69 Cash & Call -1.64 0.41 Debt 0.43 0.00 Money Market 2.40 2.82 Others 0.87 0.08