SBI Magnum Global Fund, is an Open-ended Equity Mid Cap scheme from SBI Mutual Fund. The scheme was managing assets worth Rs. 2,882.20 crore as on September 30, 2017.

Stocks Shares traded Jun '17 NAV% Sep '17 NAV% AU Small Finance Bank 1,629,423 - 3.21 Eveready Industries India 968,615 1.14 1.98 Ajanta Pharma 524,013 - 2.06 Kajaria Ceramics 232,250 2.16 2.84 Dixon Technologies 212,176 - 1.94 Schaeffler India 8,666 1.88 2.18 Thermax 3,466 2.13 2.12 Atul 2,255 2.59 2.52 Finolex Cables -1,573 1.75 2.03 Dr Lal PathLabs -2,508 1.78 1.78 Whirlpool of India. -2,775 2.11 2.33 PI Industries -3,862 2.15 1.87 Page Industries -4,081 2.40 2.35 SKF India -4,329 2.09 1.99 UFO Moviez India -6,259 1.12 1.08 Muthoot Finance -6,582 2.81 2.88 Sundaram Finance -7,208 3.66 3.76 Elgi Equipments -8,870 1.55 1.41 GE T&D India -15,200 1.90 2.11 Greenply Industries -16,555 2.06 2.00 Grindwell Norton -19,025 3.53 3.63 Precision Camshafts -21,441 1.28 1.05 Westlife Development -21,605 2.54 2.71 Allcargo Logistics -39,641 1.73 1.68 Laurus Labs -72,690 2.35 1.78 Rallis India -78,863 1.89 1.54 Mahindra Holidays & Resorts India -144,155 2.35 1.88 Kansai Nerolac Paints -177,637 2.43 2.32 Solar Industries India -400,464 4.26 3.40 Supreme Industries -547,421 2.36 - United Breweries -819,468 2.25 - GRUH Finance -860,429 5.79 4.86 Redington (India) -2,390,677 2.98 2.19 Equity 94.04 95.07 Cash & Call 4.50 0.00 Money Market 0.93 4.70 Others 0.53 0.23