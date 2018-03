SBI Magnum Equity Fund, is an Open-ended Equity Large Cap scheme from SBI Mutual Fund. The scheme was managing assets worth Rs. 1,550.88 crore as on September 30, 2017.

Stocks Shares traded Jun '17 NAV% Sep '17 NAV% Bharti Airtel 707,159 3.42 5.15 Indian Oil Corporation 565,279 1.87 3.33 Reliance Industries 554,439 4.70 5.35 Tata Steel 532,369 - 2.24 HDFC 298,511 4.16 7.67 Indiabulls Housing Finance 281,452 - 2.19 ICICI Lombard General Ins Co. 196,083 - 0.86 ICICI Bank 115,486 7.30 6.90 Kotak Mahindra Bank 109,786 4.65 5.40 Sun TV Network 84,098 1.99 2.20 Petronet LNG 75,096 2.31 2.49 Bajaj Finance 41,953 2.20 3.33 Larsen & Toubro 38,981 4.11 4.30 Colgate Palmolive (India) 23,017 3.78 3.65 Hero Motocorp 18,808 1.98 2.40 Oracle Fin Services Software 18,795 1.93 2.31 Interglobe Aviation 18,138 3.12 2.95 Bosch 17,437 - 2.31 Container Coprn of India 12,404 2.09 2.47 Lupin 9,108 1.50 1.44 Aurobindo Pharma -41,680 2.63 2.37 HDFC Bank -58,240 9.89 9.72 Bajaj Auto -101,549 1.90 - Infosys -116,422 5.01 3.96 TCS -118,721 1.88 - State Bank of India -229,075 5.99 4.97 HCL Technologies -288,064 4.98 3.30 Axis Bank -559,411 1.94 - Sun Pharma Ind -652,348 2.43 - BPCL -762,895 2.18 - Bank Of Baroda -802,892 0.87 - ITC -1,513,584 7.40 3.16 Equity 98.21 96.42 Cash & Call 0.27 0.88 Money Market 1.13 2.53 Others 0.39 0.17