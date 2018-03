SBI Emerging Businesses Fund, is an Open-ended Equity Mid Cap scheme from SBI Mutual Fund. The scheme was managing assets worth Rs. 1,806.05 crore as on September 30, 2017.

Stocks Shares traded Jun '17 NAV% Sep '17 NAV% AU Small Finance Bank 1,006,890 - 3.17 Interglobe Aviation 475,883 - 2.89 Kirloskar Industries 420,733 - 3.39 Dixon Technologies 134,324 - 1.97 Hawkins Cooker 17,621 3.54 3.36 Agro Tech Foods 1,002 2.83 2.77 Kotak Mahindra Bank -1,867 4.98 4.98 HDFC Bank -2,107 9.47 9.87 Finolex Cables -2,935 2.14 2.42 Great Eastern Shipping Co -5,393 5.72 5.18 Equitas Holdings -5,766 3.13 3.03 Elgi Equipments -7,058 6.15 5.44 Muthoot Finance -94,889 3.56 3.30 Goodyear India -167,731 2.89 1.79 GRUH Finance -182,765 7.19 7.09 Divis Laboratories -317,355 6.24 6.38 Thermax -359,396 1.95 - Laurus Labs -408,079 2.47 0.80 Solar Industries India -478,399 7.30 5.26 Aurobindo Pharma -630,237 2.50 - Equity 94.04 95.65 Cash & Call 4.39 1.75 Money Market 0.91 2.05 Others 0.66 0.55