Franklin India Tax Shield Fund, is an Open-ended Equity Tax Saving scheme from Franklin Templeton Mutual Fund. The scheme was managing assets worth Rs. 2,877.14 crore as on September 30, 2017.

Stocks Shares traded Jun '17 NAV% Sep '17 NAV% Yes Bank 2,422,521 3.22 3.67 Equitas Holdings 1,531,198 - 0.81 Power Grid Coprn of India 565,336 1.94 2.24 Cyient 450,565 - 0.80 Hindalco Industries 431,906 1.25 1.84 Aditya Birla Capital 407,106 - 0.26 ICICI Lombard General Ins Co. 393,375 - 0.93 Indian Oil Corporation 293,818 2.06 2.42 Indian Hotels Company 211,559 0.33 0.33 Jagran Prakashan 186,566 0.92 0.96 Himatsingka Seide 140,431 0.34 0.47 BPCL 88,998 1.74 1.35 NTPC 69,470 2.80 2.81 Karur Vysya Bank 47,707 1.46 1.39 Axis Bank 42,028 6.64 6.21 Petronet LNG 37,634 2.01 2.05 State Bank of India 35,023 3.65 3.21 Gujarat State Petronet 34,948 1.62 1.75 Aditya Birla Fashion & Retail 33,615 1.44 1.29 Gujarat Pipavav Port 21,567 0.87 0.74 HDFC Bank 20,692 9.53 9.91 Bharti Airtel 20,661 2.65 2.58 Exide Industries 19,708 1.09 0.97 ICICI Bank 18,087 1.50 1.36 Tata Motors 17,674 2.06 1.82 Tata Motors (DVR) 14,610 1.55 1.24 Bata India 12,510 - 0.03 Tech Mahindra 12,211 1.60 1.82 Mahindra and Mahindra 11,993 4.83 4.27 Kansai Nerolac Paints 9,558 0.74 0.78 Infosys 9,046 2.77 2.53 Voltas 8,975 1.13 1.19 Titan Company 8,810 1.12 1.19 Hindustan Unilever 7,641 2.81 2.90 Marico 7,524 0.67 0.63 TVS Motor Company 7,371 1.08 1.23 IndusInd Bank 7,110 2.92 3.16 Amara Raja Batteries 7,095 1.05 0.85 Arvind 5,366 0.50 0.49 Repco Home Finance 3,777 1.12 0.81 Sun Pharma Ind 3,320 0.64 0.55 Balkrishna Industries 2,802 1.53 1.49 United Breweries 2,632 1.32 1.31 Colgate Palmolive (India) 2,607 0.81 0.74 Dr Reddys Laboratories 2,546 2.14 1.76 Bajaj Auto 2,534 1.58 1.68 Credit Analysis and Research 2,033 0.84 0.68 Pidilite Industries 1,996 0.75 0.70 Lupin 1,828 0.26 0.24 Asian Paints 1,708 0.73 0.71 Hero Motocorp 1,277 1.10 1.07 SKF India 991 0.84 0.77 Maruti Suzuki India 148 0.42 0.44 Ujjivan Financial Services -922 0.26 0.25 HCL Technologies -3,361 0.57 0.54 Cadila Healthcare -94,991 1.79 1.35 Grasim Industries -224,028 3.27 1.92 Equity 63.15 67.6 Cash & Call 8.96 2.41 Mutual Funds 10.17 0 Others 17.72 29.99