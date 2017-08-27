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Aug 23, 2017 01:16 PM IST | Source: Moneycontrol.com

Lakshmi Precision Screws' board meeting rescheduled

THE 306th BOARD MEETING OF THE COMPANY IS RESCHEDULED ON TUESDAY, 12TH DAY OF SEPTEMBER, 2017 DUE TO NON- FINALIZATION OF FINANCIAL STATEMENT FOR FIRST QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2017 FOR FINANCIAL YEAR 2017-18.

Lakshmi Precision Screws' board meeting rescheduled
THE 306th BOARD MEETING OF THE COMPANY IS RESCHEDULED ON TUESDAY, 12TH DAY OF SEPTEMBER, 2017 DUE TO NON- FINALIZATION OF FINANCIAL STATEMENT FOR FIRST QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2017 FOR FINANCIAL YEAR 2017-18.

TRADING WINDOW SHALL BE CLOSED FROM SEPTEMBER 05, 2017 TO SEPTEMBER 14, 2017.Source : BSE

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